A101 30 AĞUSTOS 2018 indirimli ürünler listesi | A101 market aktüel indirim kataloğu Nokia 3 akıllı telefon. A101 aktüel ürünler 30 Ağustos kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi yayımlandı.

A101 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden cazip ürünlerle tüketicisinin karşısında… Her hafta hem kaliteli hem kullanışlı hem de uygun etiketli ürünleri satışa çıkaran A101 indirimli ürünlerine hız kesmeden devam ediyor. A101 aldın aldın kampanyası tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Vatandaşlar her hafta a101 aktüel indirimli fırsatlarının hangi marketlerde olduğunu araştırıyor. A101 aktüel indirim listesinde bu hafta yani 30 Ağustos yine birbirinden cazip ürünlerle dopdolu…

Bu haftanın a101 aktüel flaş indirimli ürünlerinde bazı ürünler oldukça ön plana çıkıyor. A101 markette dikkat çeken ilk sırada yer alan indirimli ürünler; 30 Ağustos’ta satışa çıkarılan ürünler arasında TOSHIBA 49L2863DAT 49 full hd smart led tv 1.999 TL fiyatı ile, Hometech HT 105 uydu alıcısı 39,95 TL fiyatı ile, Piranha nabız ölçerli akıllı bileklik 49,95 TL fiyatı ile bulunuyor. 19,95 TL’ye TOSHİBA 16 GB usb bellek, 799 TL fiyatı ile 2 yıl garantili NOKİA 3 cep telefonu, 175 TL fiyatı ile 2 kapaklı 2 çekmeceli çok amaçlı dolap, 89,95 TL fiyatı ile 2 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, 59,95 TL fiyatı ile zigon 3’lü sehpa satışa sunuluyor. Mutfak gereçleri, tekstil ve gıda ürünleri ise yine indirimli fiyatlarıyla a101 marketlerdeki yerini alacak. İşte, sizler için incelediğimiz a101 aktüel 30 Ağustos indirim listesi ve kataloğundaki detaylar…

A101 aktüel ürünler 30 Ağustos indirim listesi yayında. A101 market katalog yine uygun fiyatlarıyla sizleri bekliyor. 30 Ağustos A101 aktüel indirimli ürünler hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor “Çok Al Az Öde” ve “Haftanın Yıldızları” indirimleri A101 markette devam ediyor. Vatandaşlar A101 market aktüel 30 Ağustos indirimlerini sorguluyor.

Yoğun şekilde araştırılan A101 30 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğunu incelediğimizde bütün ürünler evet hem ekonomik hem kaliteli ancak içlerinden birkaç tanesi daha ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi;30 Ağustos’ta satışa çıkarılan ürünler arasında TOSHIBA 49L2863DAT 49 full hd smart led tv 1.999 TL fiyatı ile, Hometech HT 105 uydu alıcısı 39,95 TL fiyatı ile, Piranha nabız ölçerli akıllı bileklik 49,95 TL fiyatı ile bulunuyor. 19,95 TL’ye TOSHİBA 16 GB usb bellek, 799 TL fiyatı ile 2 yıl garantili NOKİA 3 cep telefonu, 175 TL fiyatı ile 2 kapaklı 2 çekmeceli çok amaçlı dolap, 89,95 TL fiyatı ile 2 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, 59,95 TL fiyatı ile zigon 3’lü sehpa satışa sunuluyor. Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alan organizerler de broşürde büyük yer kaplıyor. Büyük boy çekmeceli makyaj organizeri 19,95 TL, 3’lü organizer seti 12,50 TL, oval makyaj organizeri 12,95 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor. İşte A101 market 30 Ağustos aktüel indirim listesi kataloğundaki diğer ürünler…

A101 MARKET 24 AĞUSTOS AKTÜEL

A101 market 30 Ağustos aktüel indirim listesindeki diğer ürünler şöyle;

Toshiba 49 inç full hd smart led tv (1999), Hometech uydu alıcısı (39,95), Piranha nabız ölçer akıllıbileklik (49,95), Piranha suya dayanıklı bluetooth hoparlör (24,95), Toshiba 16 GB Usb bellek (19.95), Nokia 3 Cep Telefonu (799), bayan kısa kollu likralı pijama takımı (24,95), Bay kısa kollu likralı pijama takımı (21,95), tek kişilik yatak örtüsü (24,95), kırlent kılıfı (9,95), kanaviçe baskılı güpürlü dertsiz masa örtüsü (19,95), kadife kabartma klozet takımı (29,95), led ampul (6,95), dantelli toparlayıcı sütyen (9,95), bayan patik çorap (5,95), kadife kabartma banyo halısı (29,95), 6 parça tencere seti (59,95), kare tencere 3lü (7,50), yağ sıçratmaz (6,95), yuvarlak tepsi (4,95), sunum tepsisi (3,50), erzak kabı (5,50), pipetli matara (3,50), Piranha 1125 full HD aksiyon kamerası (79,95), atlas avuç taşlama (59,95)



araç içi otomatik telefon tutacağı (7,95), piranha oto mp3 çalar (59,95), bluetooth FM transmitter (29,95), oto bakım ve temizlik seti (14,95), piranha araç içi kamera (59,95) , şarjlı uzaktan kumandalı araba (29,95), oyuncak kırılmaz arabalar (3,95), oyuncak polis haraj seti ( 29,95), ayaklı basket potası (29,95), oyuncak bloklar (22,95), kitap çeşitleri (4,95), oyuncak çek bırak itfaiye seti (24,95), Sunny aspiratör (99,95), 5'i 1 arada şarjlı erkek bakım seti ( 59,95), çubuk el blenderi (45,), sinbo smoothle blender (79,95)

A101 30 Ağustos tarihli kataloğunda diğer ürünler ise şöyle; 2 kapaklı 2 çekmeceli çok amaçlı dolap (175), 2 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap(89,95), zigon sehpa3lü (59,95), çoklu resim çerçevesi (4,95), dekoratif saat çeşitleri (13,95), organizer duvar askı aparatı (15,95),

şeffaf maşrapa (1,95), klozet fırçası (5,50), pedallı çöp kovası (5,50), büyükboy çekmeceli makyaj organizeri (19,95), organizer 3lü (12,50), banat diş fırçası (4,95), duşakabin ve banyo sprey temizleyici (5,45) ABC çamaşır yumuşatıcı (11,95), Rondo kremalı bisküvi (4,75)

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 30 Ağustos kataloğu ile, televizyona ihtiyacı olan, yenilemeyi düşünen ya da evlilik hazırlığında olanların yüzünü güldürecek. TOSHIBA 49L2863DAT 49 full hd smart led tv 1.999 TL fiyatı ile, Hometech HT 105 uydu alıcısı 39,95 TL fiyatı ile, Piranha nabız ölçerli akıllı bileklik 49,95 TL fiyatı ile bulunuyor. 19,95 TL’ye TOSHİBA 16 GB usb bellek, 799 TL fiyatı ile 2 yıl garantili NOKİA 3 cep telefonu, 175 TL fiyatı ile 2 kapaklı 2 çekmeceli çok amaçlı dolap, 89,95 TL fiyatı ile 2 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap, 59,95 TL fiyatı ile zigon 3’lü sehpa satışa sunuluyor ile müşterilerinin karşısına çıkacak.

30 AĞUSTOS KATALOĞUNDA TOSHİBA LED TV

A101, müşterilerini efsane fiyata efsane bir TV ile buluşturacak. Büyük televizyon tutkunlarına hitap eden Toıshiba Led TV, 30 Ağustos tarihinde A101’de uygun fiyatı ile satışa sunulacak.

A101 MARKET Çok Al Az Öde FIRSATLARI

Kırlangıç ayçiçek yağı 2 lt. (10 tl ve üzeri alışverişlerde) 16,50 TL yerine 11,95 TL

Coca-cola gazlı içecek 1,75 l. 3,85 TL (2 al 7,70 TL yerine 6,25 TL öde)

Torku/maret/aytaç kokteyl dana sosis 300 g. 8,55 TL (2 al 17,10 TL yerine 14,45 TL öde)

Mendiva 101’li ıslak havlu 4,45 TL (2 al 8,90 TL yerine 6,95 TL öde)

Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 8,95 TL (2 al 17,90 TL yerine 12,90 TL öde)

Karlıdağ 950 g. tereyağı 37,95 TL (2 al 75,00 TL yerine 59,90 TL öde)

A101 30 AĞUSTOS LİSTESİ

Yüzlerce ürünü indirimli fiyattan satışa sunan A101, bu haftada müşterilerinin cebini rahatlatmaya hazırlanıyor.

A101 AKTÜEL 30 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. A101’de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor. Vatandaşlar her hafta haftanın fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu yoğun olarak takip ediyorlar. Bunun için de vatandaşlar çoğu zaman marketin açılış saatinde gidip indirimli ürünler bitmeden almak istiyorlar. 30 Ağustos’ta satışa çıkan diğer aktüel indirimli ürünler neler? İşte a101 30 ağustos aktüel indirim kataloğu…

A101 AKTÜEL 30 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101 30 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile tüketiciler için yine bir indirim şenliği sunuyor. Her hafta yayınladığı katalogda mutlaka Teknoloji ürünlerine yer veren a101 market indirimleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her bütçeye uygun seçenekleri tüketicisine sunan a101 market vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İşte sizler için detaylı olarak incelediğimiz a101 aktüel 30 ağustos indirim listesinde yer alan diğer ürünler ve özellikleri..

A101 30 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Aldın aldın kampanyası ile ünlü A101 market aktüel 30 Ağustos kampanyası içinden dikkat çeken ürün Bu hafta Huawei honor 9 lite akıllı telefon. Bu hafta da dopdolu bir katalog hazırlayan ve piyasanın çok altında satışa sunduğu indirimli ürünler ile dikkat çekmeyi A101 marketin kampanyası hakkındaki detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.



