A101 AKTÜEL 15 Kasım 2018 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ | A101 aktüel 1500 TL'YE 43 İNÇ FULL HD LED TV, İlk kez HONOR 8X

A101 aktüel ürünler 15 Kasım 2018 kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi yayınlandı.

A101 15 Kasım aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. Enflasyona karşı yüzde 10`luk indirimin haricinde A101 vatandaşa kaliteli ürünleri ucuza satmaya devam eden A101 indirimli aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. A101 aktüel ürünler yoğun şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar her hafta büyük bir merakla A 101 indirimli aktüel ürünlerini merakla bekliyor. A101 15 Kasım Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında birçok kategoriden uygun fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Televizyon, akıllı telefon, mutfak mobilyaları, teknolojik ev aletleri, oyuncaklar, çikolatalar, beyaz peynir, çay, bahçe eşyaları, şarjlı matkap, taş kesme makinası gibi birbirinden hem kaliteli hem kullanışlı ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün. Merakla beklenen 15 Kasım A 101 güncel aktüel indirimli ürünler listesini sizler için hazırladık. İşte tüm detaylarıyla A101 aktüel güncel indirimli ürünler listesi… Bu haftaki A101 aktüel indirimli ürünler arasında kadın erkek her vatandaşın evde kullandığı yiyecekler, teknolojik aletler, belli başlı mutfak gıdaları, saklama kapları ve mobilyalar oldukça dikkat çekiyor. Müşterisinin karşısına her hafta farklı indirimli ürünlerle çıkan A101'in, bu hafta gıda ve oyuncak ürünlerine ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. A101 yaptığı açıklamada, tüm oyuncak ve kitap ürünlerinde yüzde 20 indirim olduğunu bildirmişti. Haftanın yıldızları başlığı ile paylaştığı katalogda ise 11 Kasım`a kadar patatesin kilosunu 2,49, soğanın kilosunu 2,69`dan satacağını duyurdu. Peki, diğer A101 aktüel indirimli kampanya ürünleri neler? İşte güncel A101 15 Kasım aktüel ürünler listesi…

HI – LEVEL 43 ” TV

A101 aktüel güncel kataloğun en dikkat çeken birkaç ürünün başında A101'in klasik düşük bütçeli televizyon markası olan HI – LEVEL geliyor. A101 aktüel kampanya kapsamında marketlere gelecek olan ürün; 43 inç ekran boyutuna sahip ve duvara asma aparatıyla birlikte gönderiliyor. 109 cm ekran ölçüsü 1080 P Full HD ekran kalitesi bulunan televizyon 1.499 TL'den satışa sunulacak. Diğer ürünlerde olduğu gibi kredi kartına taksit imkanı bulunuyor ve 2 yıl garantisi bulunuyor.

Arzum Ar – 5038 Pery Saç Kurutma Makinesi

Hızlı şekilde kurutma sağlayan Arzum saç kurutma makinesini istediğiniz gibi soğuk veya sıcak ya da hızlı veya yavaş kullanabiliyorsunuz. Arzum tarafından üretilen ürünün 2300 W gücüyle saçınızı istediğiniz şekle getirebilirsiniz. 3 yıl garantili bu ürün 59.95 TL'ye satışta olacak.

Fantom DC2000 Toz Torbalı Süpürge

Dry motor tipi bulunan üründe 5 metrelik kablo uzunluğu ve toz torbası dolum göstergesi gibi ek özellikler bulunmakta.259.00 TL etiketiyle satışa sunulacak ürünün 850 w gücü bulunuyor. Fantom marka toz torbalı süpürgenin koyu gri ve açık gri olmak üzere 2 renk seçeneği bulunuyor. 2 yıl garantili ürün, kredi kartına taksitle alabilecek.

Kiwi KCM – 7510 Elektrikli Cezve

Çok kısa sürede kahve hazırlayabildiğiniz Kiwi marka elektrikli cezve 1000W gücüyle anında kaynatma sağlıyor ve kahvelerinizi bol köpüklü yapmanızı sağlıyor. 4-5 fincanlık kapasitesi bulunan ürün 2 yıl garanti kapsamında ve 29.95 TL ‘ye A101 market raflarında olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden cazip ürünlerle tüketicisinin karşısında… Her hafta hem kaliteli hem kullanışlı hem de uygun etiketli ürünleri satışa çıkaran A101 indirimli ürünlerine hız kesmeden devam ediyor.

A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında. "Çok Al Az Öde" ve "Haftanın Yıldızları" indirimleri A101 markette devam ediyor.

Son yayınlanan A101 aktüel indirimlerinde adeta yok yok… 7'den 70'e merak edilen A101 aktüel ürünler indirimleri sınır tanımıyor. Her hafta indirim kampanyaları ile adından söz ettiren A101 aktüel ürünler bu hafta da çok konuşulacağa benziyor.

A101 marketleri faaliyete girdiği günden beri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle her hafta yayınlanan Aktüel Ürünler Kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor. Yiyecek içecekten, temizlik ürünlerinden oyuncaklara geniş ürün yelpazesine sahip A101 marketlerinde son olarak 11-22 Kasım 2018 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.

A101 MARKET NEDİR?

A101 market indirim fırsatları yoğun olarak takip edilirken, A101 ile ilgili genel bilgiler de merak ediliyor. A101 marketin tarihçesine baktığımızda; A101 ilk marketi 2008 tarihinde açtı. 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunan ve sloganı “Harca Harca Bitmez” olan A101 market, ‘'Hard discount” konseptinde işletiliyor. A101 Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciridir. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. 81 ilde 6278 marketi bulunan A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermekte ve toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

A101 Market 7 gün müşterilerine hizmet veriyor. Çalışma saatleri ise hafta içi her gün olmakla birlikte sabah tam 09.00'da başlıyor. Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak hatırlatmakta fayda var ki; A101 marketin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler de bulunmaktadır. A101 genel merkezi Ümraniye'dedir. Merkez binası; Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yer almaktadır. A101 genel merkezine; 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilmeniz mümkün.