BEŞİKTAŞ 0-0 BOLUSPOR

(Maç saat 20:30'da başlayacaktır...)

Boluspor: Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Cumali, İsmail, Tunahan, Umut, Burak, Ozan

Beşiktaş: Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay, Olcay, Talisca, Kerim, Ömer

İLK MAÇ 1-1

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda geçen hafta oynanan maçta Beşiktaş deplasmanda Boluspor’la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye Boluspor ise 4'e yükseltmişti.

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Beşiktaş Boluspor maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz?

Beşiktaş ile Boluspor arasında bu akşam Vodafone Arena'da oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Boluspor maçı bu A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

TÜRKİYE KUPASI 4. HAFTA PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Salı ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında 24Erzincanspor evinde Elazığspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Boluspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu kez rakibini evinde ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena’da 2-1 mağlup ettiği Tuzlaspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Fenerbahçe’nin konuğu ise Menemen Belediyespor olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor

14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor

16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor

18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor

20.30 Beşiktaş - Boluspor

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor

14.30 İnegölspor - Kasımpaşa

16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor

17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor

18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir

20.30 Tuzlaspor - Galatasaray

29 Aralık Perşembe

14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor

16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923

18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor