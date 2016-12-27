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A2 TV CANLI İZLE - Beşiktaş Boluspor Ziraat Türkiye Kupası maçı kaç kaç? Beşiktaş Bolu özet ve golleri izle

Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş ile Boluspor karşı karşıya geliyor...

A2 TV CANLI İZLE - Beşiktaş Boluspor Ziraat Türkiye Kupası maçı kaç kaç? Beşiktaş Bolu özet ve golleri izle

27 Aralık 2016 19:45

BEŞİKTAŞ 0-0 BOLUSPOR

(Maç saat 20:30'da başlayacaktır...)

Boluspor: Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Cumali, İsmail, Tunahan, Umut, Burak, Ozan

Beşiktaş: Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay, Olcay, Talisca, Kerim, Ömer

İLK MAÇ 1-1

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda geçen hafta oynanan maçta Beşiktaş deplasmanda Boluspor’la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye Boluspor ise 4'e yükseltmişti.

A2 TV (BEŞİKTAŞ - BOLUSPOR MAÇI) CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 

Beşiktaş Boluspor maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz?

Beşiktaş ile Boluspor arasında bu akşam Vodafone Arena'da oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Boluspor maçı bu A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

TÜRKİYE KUPASI 4. HAFTA PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Salı ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında 24Erzincanspor evinde Elazığspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Boluspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu kez rakibini evinde ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena’da 2-1 mağlup ettiği Tuzlaspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Fenerbahçe’nin konuğu ise Menemen Belediyespor olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın
12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor
14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor
16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor
18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor
20.30 Beşiktaş - Boluspor

28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor
14.30 İnegölspor - Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor
18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor - Galatasaray

29 Aralık Perşembe
14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor
16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor 

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