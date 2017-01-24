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a2 tv canlı maç izle frekans bilgileri burada, A2TV nasıl izlerim-izlenir A2 kanalının frekans ayarı ne? İşte cevabı...

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını alan Sabah-ATV grubunun yeni kanalı A2 yayına başladı. Kanal özellikle maç akşamları online izlenen ve aranan kanallar arasında sıkça tıklanıyor. Peki A2 kanalının frekans ayarı nedir? Nasıl izlenir? Tüm bu soruların cevabını haberimizde derledik İşte detaylar...

a2 tv canlı maç izle frekans bilgileri burada, A2TV nasıl izlerim-izlenir A2 kanalının frekans ayarı ne? İşte cevabı...

24 Ocak 2017 19:20

Türkiye Kupası maçları esnasında internette en çok arananlardan olan ''a2TV kanalı canlı izle'' linki yine bir maç zamanı en çok arananlar listesinde...

A2 TV canlı izleme linkini haberimizde bulabilecek veya evdeki televizyonunuzdan nasıl izleyebileceğinize dair bir yardım alabileceksiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ederken, bazı zorlu mücadeleler Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kanalı A2'den naklen ekranlara geliyor. A2 kanalının frekans ayarları ne? A2 kanalını nasıl izlerim? A2 kanalını nasıl canlı izlerim? Gibi soruların cevabını haberin detayından öğrenebilirsiniz.

A2 TV frekansı Türkiye Kupası maçlarını izlemek isteyen futbol severler tarafından merakla araştırılıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kanalı olarak kurulan A2 TV'nin frekans bilgileri, kanalın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Digitürk, Tivibu, Teledünya ve Turkcell TV platformlarında faaliyete geçen A2 TV hangi kanalda olacak?

İşte futbol severlerin merak ettiği A2 kanalının frekans bilgileri ve TV platformlarında hangi kanalda yer alacağına dair bilgiler:

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)

A2 KANALINI NASIL İZLERİM?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kanalı olan A2 kanalını televizyonunuzdan veya internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için yukarıdaki frekans bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır.
İnternetten canlı olarak izlemek için tıklayın

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

A2TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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