Aatif Chahechouhe: 'Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz'

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Öncelikle sezonu değerlendiren ve bireysel performansı hakkında konuşan deneyimli futbolcu, ardından Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini belirtti.

"Her şeyden önemli olan takımın ne tarafa gittiği"

Takım oyununa vurgu yapan Aatif Chahechouhe, “Aslında sezona hücum anlamında iyi başladık. Fazlasıyla goller atmayı başarıyorduk ama savunma anlamında özellikle sezon başında sıkıntı yaşadığımız maçlar oldu. Sonrasında daha dengeli bir takım haline gelmeye çalıştık. Öte yandan ben kendimi tamamen takıma adamış bir oyuncuyum. Her şeyden önemli olan takımın ne tarafa gittiği. Kolektif anlamda neler yaptığımız her şeyden kıymetli. Takım halinde başarıya ulaşmak istiyorsanız; hem defansta hem de hücumda doğru hamleler yapmanız gerekiyor” dedi.

"Her şey bizim elimizde"

Perşembe günü Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına da değinen Aatif, “Deplasmanda 2-2 bizim için fena bir skor değildi ama bence 2-1’i hak etmiştik. Zor maç olacak. Bu maçı sahamızda oynayacağız. Her şey bizim elimizde. Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.

"Takım halinde inancımızı koruyoruz"

Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Faslı oyuncu, "Hala almamız gereken 15 puan var. Rakiplerle aramızda çok uzak mesafe vardı ama artık sadece 3 puan var. Bu farkı da kapatabileceğimize inanıyoruz. Takım halinde inancımızı koruyoruz. Son ana kadar tüm mücadelemizi bunun üzerine yoğunlaştırarak vereceğiz. Sonrası Allah’ın takdiri. Bizim için kolay olmayacak ama biz tüm mücadelemizi sürdüreceğiz. Neden olmasın” diyerek sözlerini noktaladı.