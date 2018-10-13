Aatıf'tan kadro dışı kalmasına ilişkin açıklama

Sarı-lacivertli futbolcu Aatif Chahechouhe, kadro dışı kalmasının ardından sessizliğini bozdu. Faslı oyuncu, Twitter hesabından kadro dışı kalmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de yaşadığım kadro dışı olayının ardından yaşananlara açıklık getirmek adına düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşma kararı aldım. Öncelikle Süper Lig'in 4. haftasındaki Kayserispor maçının soyunma odasında Başkanımız Ali Koç, haklı olarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bende kaptanımız Volkan Demirel'in ardından söz aldım ve "Geçen sezon daha iyi kadroyla şampiyon olamadık. Bu sezon şampiyonluk istiyorsunuz. Ancak takımda her şey değişti. Hoca değişti, yeni oyuncular geldi, önemli oyuncular gitti. Hızlı bir şekilde bunu başarmak kolay değil' dedim. Asla şu andaki takıma kalitesiz ifadesini kullanmadım. Takım arkadaşlarımla da daha sonra bunu konuştum ve düşüncelerimi bir kez daha onlara anlattım. Benim asıl burada demek istediğim; takımı eleştirirken, oyuncularla birlikte herkesin sorumlu olduğu, herkesin kendisini eleştirmesi gerektiği ve doğru tespitler yaptıktan sonra gereken çözümlerin alınabileceğine vurgu yapmaktı. Samimi olarak bir aile ortamında bunu ifade ettim. Takımın menfaatleri için eleştirilerde bulundum, düşüncemi söyledim. İçinde bulunduğumuz durumu umursamamış olsam, zaten hiç konuşmaz, sessiz kalırdım" dedi.

"İÇERİDE OLANLARI DIŞARIYLA PAYLAŞMAK VE İHANET, ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Takımın kötü giderken neşeli veya gülen tavırlar içinde olmadığını vurgulayan Chahechouhe, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben asla takım kötü giderken, neşeli ya da gülen tavırlar içinde olmadım. Olayların zamanlaması çok önem taşıyor. Konya galibiyetinin ardından ve daha sonra Beşiktaş derbisinde galip gelememiş olsak da en azından mağlup olmadığımız için ve ortaya koyduğumuz oyundan ötürü Başkanımız Ali Koç bizi tebrik etti. Moral açısından kendimizi toparladık. Öyle günlerde bir takımda pozitif enerjinin olması, insanların gülmesi, tekrar ayağa kalkmak adına önemliydi. Bu iki maçtan sonra sıkıntı yoktu. Rizespor maçından sonra bütün takım üzüntü içindeydi. Bu şekilde anlatıldığı gibi gülmeler, şakalaşmalar asla yaşanmadı. Kaybettiğimizde üzüldük, kazandığımızda güldük. Bunun dışında bir hareketim olmadı.

Disiplinsizlik ve vurdumduymazlık, kariyerim boyunca bana uzak olan iki kelimedir. Sezon başından beri hocam sayın Philip Cocu ile iyi anlaştık ve kendisi sakatlık dönemimde benimle ilgilendi, bir an önce sahaya dönmemde yardımcı oldu. Zaten ilk 4 maça çıkamadım ama sakatlıktan döndükten sonra beni hemen Konya deplasmanında ilk 11'e aldı. Bu süreçte ve sonrasında eğer bir disiplinsizlik ve vurdumduymazlık söz konusu olsaydı, hocamız zaten gereğini yapardı. Ben asla profesyonelliğimden ödün verdim, vermeyeceğim de. Sadece işimi yaptım. İçeride olanları dışarıyla paylaşmak ve ihanet, asla söz konusu olamaz. Vicdanen rahatım."

"MAALESEF İYİ NİYETLİ KONUŞMAM YANLIŞ ANLAŞILDI VE RAHATSIZ ETTİ"

Takımda gruplaşma ya da bir kişinin oynaması için baskı yapmanın kendisine göre bir şey olmadığının da altını çizen sarı-lacivertli futbolcu, "Bu ayrıca benim vazifem de değil. Nabil Dirar ile aynı ülkeden geliyoruz, beraber milli takımda da oynuyoruz, kendisi benim için değerli bir insan. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Onun oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu konuda bir talebim asla olmamıştır ve asla olamaz. Bu durumu da hocamız Cocu'ya sorabilirler. Takım içinde bazı oyuncular, bazı oyuncularla daha fazla vakit geçirebilir. Ancak her şeyden önce takım gelir. Ben her arkadaşıma eşit mesafede olmuşumdur ve asla bir gruplaşma, hocaya, yönetime ya da sportif direktöre karşı olumsuz bir tavrım söz konusu olmamıştır, olamaz da. Sonuç olarak bu kadro dışı kalmam, performansımla ilgili bir şey ya da hoca kararıyla olsaydı benim için bu kadar üzücü olmazdı. Ama maalesef iyi niyetli konuşmam yanlış anlaşıldı ve rahatsız etti. Fenerbahçe'nin profesyonel futbolcusuyum ve hatalı olduğumu düşünmeme rağmen kulübümün kararlarına saygı duymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.