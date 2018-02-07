AB Bakanı Çelik: 'AB ile İİT arasında bir zirve önerdik'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AB Uyum Komisyonu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile AB arasında 26 Mart tarihinde Varna’da bir zirvenin yapılacağını kaydeden Çelik, “Türkiye-AB arasındaki meselelerin ele alındığı, bundan sonra nasıl ilerleyebileceğimiz, geleceğe beraber nasıl bakabileceğimiz konusunda bir zirve olacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız Cumhurbaşkanı Macron’a teklif ettiği bir konuyu dile getirdiğini ve AB ile İİT arasında bir zirve önerdiklerine dikkat çeken Çelik, daha önce böyle bir zirvenin yapıldığını ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kadar geniş katılımlı olduğunu söyledi. Çelik, “Bugün Türkiye hem İİT dönem başkanı olarak hem AB ile tam üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olarak bu ajandayı ortaya koyabilecek bir ülkedir. İİT ile AB arasında böyle bir zirvenin gerçekleşmesi, aramızdaki ortak meselelerin ele alınması, Filistin, Balkanlar, Arakan Müslümanları meselesi, Suriye ve Irak meselelerinin ele alınması açısından, Libya meselesinin, göçün ele alınması açısından son derece verimli olacaktır. İlk olarak bunu teklif ettiğim Brüksel’deki muhataplarım bunu çarpıcı buldular ve üzerinde çalışacaklarını söylediler. Bu zirvede eğer 2018 yılı içerisinde gerçekleşirse Türkiye-AB zirvesinden sonra bunu yetiştirebilirlerse Mayıs, Haziran ayında gerçekleşmesi son derece önemli. Bir küresel mesajın ortaya çıkması bakımından verimli bir zirve olur” ifadelerini kullandı.

İlker Turak

