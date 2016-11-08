Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » AB Bakanı Çelik, AB Komiseri Hahn ile görüştü

AB Bakanı Çelik, AB Komiseri Hahn ile görüştü

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile talebi üzerine bugün telefonda görüştü.


08 Kasım 2016 20:17

Bakan Çelik, AB’nin yaptığı son açıklamaların ardından hassasiyetlerimizi muhatabıyla paylaştı. Çelik, başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelenin süreceğini, terör örgütlerine destek olan çevrelerle de mücadele edileceğini, terör örgütlerinin sivil, siyasi ve yargıdaki destekçilerine de müsamaha göstermenin mümkün olmadığını belirtti.

Bakan Çelik, AB’nin açıklamalarında Türkiye’nin terörle mücadelesine tek cümleyle destek beyan etmesinin yeterli olmadığını, AB’den terörle mücadele konusunda somut işbirliği beklendiğini vurguladı. Çelik, Türkiye-AB ilişkilerinin eleştirel açıklamalar yerine ilişkileri ileriye taşıyacak işbirliği imkanlarıyla yürütülmesi gerektiğini, bu hususta AB Komisyonu’na önemli görev düştüğünü belirtti. Bakan Çelik, savunduğumuz ortak değerler olan hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları alanlarında da Türkiye ve AB’nin daha güçlü dayanışma ve işbirliği içinde olması gerektiği görüşünde olduğumuzu ifade etti. 

Etiketler: AB Bakanı Çelik, AB Komiseri Hahn, görüştü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!