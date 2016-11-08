Bakan Çelik, AB’nin yaptığı son açıklamaların ardından hassasiyetlerimizi muhatabıyla paylaştı. Çelik, başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelenin süreceğini, terör örgütlerine destek olan çevrelerle de mücadele edileceğini, terör örgütlerinin sivil, siyasi ve yargıdaki destekçilerine de müsamaha göstermenin mümkün olmadığını belirtti.

Bakan Çelik, AB’nin açıklamalarında Türkiye’nin terörle mücadelesine tek cümleyle destek beyan etmesinin yeterli olmadığını, AB’den terörle mücadele konusunda somut işbirliği beklendiğini vurguladı. Çelik, Türkiye-AB ilişkilerinin eleştirel açıklamalar yerine ilişkileri ileriye taşıyacak işbirliği imkanlarıyla yürütülmesi gerektiğini, bu hususta AB Komisyonu’na önemli görev düştüğünü belirtti. Bakan Çelik, savunduğumuz ortak değerler olan hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları alanlarında da Türkiye ve AB’nin daha güçlü dayanışma ve işbirliği içinde olması gerektiği görüşünde olduğumuzu ifade etti.