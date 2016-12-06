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AB Bakanı Çelik, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’i kabul etti

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’i kabul etti.

AB Bakanı Çelik, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Bergeri kabul etti

06 Aralık 2016 22:46

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 1 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da göreve başlayan yeni AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’i kabul etti. Kabulde, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler ve bu kapsamda AB Delegasyonunun oynayabileceği rol konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Çelik, Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye götürülmesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) kararı gibi ilişkileri zehirlemeye yönelik vizyon yoksunu adımların verdiği zararın giderilmesi için AB Türkiye Delegasyonu’na büyük görevler düştüğünü belirtti ve Türkiye’deki gelişmelerin doğru anlatılmasına verdiği önemi ifade etti.  

Onur Emre Durak
 

Etiketler: Ömer Çelik


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