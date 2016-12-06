AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 1 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da göreve başlayan yeni AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’i kabul etti. Kabulde, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler ve bu kapsamda AB Delegasyonunun oynayabileceği rol konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çelik, Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye götürülmesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) kararı gibi ilişkileri zehirlemeye yönelik vizyon yoksunu adımların verdiği zararın giderilmesi için AB Türkiye Delegasyonu’na büyük görevler düştüğünü belirtti ve Türkiye’deki gelişmelerin doğru anlatılmasına verdiği önemi ifade etti.

Onur Emre Durak

