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AB Bakanı Çelik, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye ile müzakereleri kesmek ya da askıya almak ile ilgili yaklaşımların AB zirvesinde destek bulmadığını söyledi.

AB Bakanı Çelik, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Bergeri kabul etti

25 Ekim 2017 14:27

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, bakanlıkta AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i kabul etti. Bakan Çelik, kabulde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi ilgilendiren konuların ele alındığına dikkat çekerek, gelinen aşamada bundan sonrasında nasıl bir yol izleneceği ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını vurguladı. "Türkiye ile müzakereleri kesmek ya da askıya almak ile ilgili yaklaşımlar AB zirvesinde destek bulmadı" diyen Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Başka çeşitli kararlar alınıyor fakat içinden geçtiğimiz dönem dünyanın zor bir dönemi. Türkiye-AB ilişkilerinin kazan-kazan çerçevesinde çok daha iyi olmasını, pek çok alanda iş birliği ve katılım müzakereleri konusunun hızlanmasını değerlendirdiğim bir dönem."

AB Delegasyonu Başkanı Berger ise Çelik'e teşekkür ederek, "Bu toplantı gerçekten önemliydi, çünkü önümüzdeki aylarda yapılacak çok sayıda iş olacak. Brüksel'de düzenlenmesi öngörülen bir dizi üst düzey toplantı var. Bugün bu konuları, iş birliğimizi ve AB ile Türkiye arasında yürütülen bu çalışmaları nasıl ilerletebileceğimizi görüşmek iyi oldu. Önceden de belirttiğim üzere bugünden itibaren yıl sonuna kadar ulaştırma, enerji ve ekonomi konularında son derece önemli toplantılar gerçekleştirilecek. Bir kez daha desteğiniz, Bakanlığınızın desteği ve burada yaptığımız çalışmalar için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan toplantıların, çalışmalarımızın ilerletilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Mustafa Apaydın 

 

Etiketler: Ömer Çelik

 

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