AB Bakanı Çelik: 'Müttefiklik ilişkisinin nasıl konumlandırılacağını İngiltere’den öğrensinler'

AB Bakanı Ömer Çelik ‘Tatlı Dil Forumu’na katılmak üzere geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da basın açıklaması yaptı. Bu yıl 7’incisi düzenlenen forumun Türkiye için önceki senelere göre daha fazla anlam taşıdığını vurgulayan Çelik, “Bu yıl forumun çok önemli bir özelliği var. İngiltere’de yapılacak bu forumun kapanış törenine Cumhurbaşkanımız da katılacak. Bu ziyaret vesilesiyle Kraliçe ile görüşmesi var İngiltere Başbakanı May’i kabul edecek” ifadelerini kullandı.

Tatlı Dil Forumu’nun bu akşam açılışının yapılacağını belirten Bakan Çelik, bu akşam ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yarın ise İngiltere’nin Brexit’ten Sorumlu Bakanı Alen Duncan’la bir araya geleceğini söyledi.

“İngiltere ile çok yönlü ilişkilerimiz var”

Türkiye İngiltere ilişkilerine dikkat çeken Bakan Çelik, “Özellikle darbe girişiminin hemen ardından Türkiye’yi hemen en doğru pozisyonda anlayan ülkelerin başında geliyor. Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminin hemen ardından Türkiye’yi ziyaret ettiler ondan sonraki pozisyonlarını da bu çerçevede koydular. Seçilmiş cumhurbaşkanına seçilmiş kurumlara ve hükümete desteklerini her vesile ile yinelediler” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin aldığı tedbirlerin İngiltere tarafından doğru olarak anlaşıldığını belirten Bakan Çelik, “Bu zor dönemde müttefiklik ilişkisi bakımından da doğru pozisyonda duruyorlar, bazı müttefiklerimiz terörle mücadele konusunda çok aşırı haddini aşan açıklamalar yaparken ve hatta bazı müttefiklerimizin Türkiye’ye tabanca satma konusunda bile yanlışları olurken İngiltere ile çok yönlü ilişkilerimiz var. Bu müttefiklik ilişkisinin nasıl konumlandırılacağını bazı müttefiklerimiz İngiltere’den öğrensinler” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok kapsamlı olduğuna dikkat çeken Çelik, “Beraber geliştirdiğimiz savaş uçağı beraber geliştirdiğimiz pek çok proje söz konusu her alanda yoğun ilişkiler var dolayısıyla Atlantik’e açılan kapı İngiltere ile Asya’ya Ortadoğu’ya Akdeniz’e açılan kapı olan Türkiye arasındaki ilişkinin çok özel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Bölgedeki tansiyon giderek artıyor”

Suriye’de tansiyonun giderek artığına dikkat çeken Bakan Çelik, gerek Astana süreci gerekse Cenevre sürecini sabote etmek isteyenlerin olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte ne kadar önemli bir görev üstlendiğini anlamakta zorluk çekenlerin olduğunu söyleyen Bakan Çelik, sorunların çözümü noktasında İngiltere ile gerçekleşen diyalogunsa başarı ile devam ettiğini belirtti. Son dönemde gerçekleşen gelişmeleri de yaptığı basın açıklamasında değerlendiren Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması kararını da yorumladı. Bakan Çelik, “Burada Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak ve AB’ye aday ülke olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çok güçlü bir ses ortaya koydu. AB ülkelerinin çoğunluğu Türkiye ile aynı fikre sahip bunun iki devletli çözümü ve bölgedeki durumu daha da kötüye götürecek bir girişim olduğunu söylüyorlar” dedi.

“İran krizi ABD ve AB arasında fikir ayrılığına yol açtı”

ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında fikir ayrılıklarının Paris İklim anlaşması ile birlikte başladığını söyleyen Bakan Çelik, NATO’nun sorgulanması ile bu sürecin devam ettiğini belirtti. İran ile ABD arasındaki anlaşma krizi ile iplerin iyice gerildiğini söyleyen Bakan Çelik, “Şimdiye kadar Atom Enerjisi Kurumu’nun raporları İran’ın bu anlaşmaya uyduğu yönündeydi. Bir diplomatik başarı sağlanmıştı burada, ama bu başarıya rağmen Trump’ın anlaşmadan çekilmesi ve Avrupa Birliği ülkelerinin burada ısrar etmesi, İngiltere Fransa ve Almanya’nın ortak bildiri yayınlaması bu çelişkilerin daha da derinleştiğini gösteriyor, yönetilmesi gereken çok daha büyük krizler olduğunu gösteriyor” dedi.

“Avrupa’da islamofobi yükseldi”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasının ardından Avrupa genelinde bir sarsıntının hâkim olduğunu belirten Çelik, son yaşananların Avrupa genelinde islamofobinin yükselmesine neden olduğunu söyledi. Özelikle Almanya’da Müslümanlara yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken Bakan Çelik, “Görünen şey çok açık ve nettir. Avrupa Birliğinin değerlerine düşman olanlar bu düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile Türkiye düşmanlığı ile saklamaya çalışıyorlar. Bunun karşısında çok ciddi bir duruş sergilenmesi gerekiyor” dedi.



