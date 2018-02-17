AB Bakanı Çelik: 'Ordumuzdaki hastalıkları temizledik'

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı olağan kongresi Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik'in de katılımı ile gerçekleşti.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen olağan kongrede önceki dönem AK Parti İmamoğlu İlçe Başkanı Ali Ekiz aday olmazken, yeni dönem ilçe başkanlığa tek aday olan Ahmet Bolat seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Bakan Çelik: "Bu bir görev değişimidir"

AK Parti saflarında görev değişiminin olduğunu ancak görevlerinden ayrılan yol arkadaşları ile yine aynı saflarda olduklarını belirten Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye ne zaman zorluğa sıkıntıya düşse, Türkiye'nin ihtiyacı olan birlik ve beraberliği sağlamak için her zaman bir adım önde olan ilçemizdir İmamoğlu. İnşallah bundan sonrasında da bu kongremizde daha ileriye hep beraber ilerleyeceğiz. Çok kıymetli arkadaşlarımız burada emek ve görev sarf ettiler. Bir görev değişimi olacak. şimdiye kadar emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz tabiî ki yolumuz hiç bir zaman ayrılmıyor gönül gönüle hep beraber aynı sıraları paylaşarak devam edeceğiz" dedi.

"En çok dikkat etmemiz gereken ayrılığa düşmemektir"

Türkiye'nin hassas günler geçirdiğini ve bu önemli günlerde asla kişiler arası ayırım yapılmaması gerektiğini ifade eden Bakan Çelik; "Türkiye'nin içinden geçen problemleri gördüğümüzde en çok dikkat etmemiz gereken şey aramıza ayrılığın düşmemesidir. Afrin harekatı ile Mehmetçiğin ortaya koyduğu kahramanlığı görüyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Yine dünya devletleri bize diyorlar ki siz o kadar ordunuzun içinden fetöcü asker buldunuz ve bunları ordudan uzaklaştırdınız. Peki ordunuz nasıl bu kadar güçlü ayakta durabiliyor diyorlar. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki hastalıkları uzaklaştırdık. Asker kılığına girmiş bu hainleri ordumuzdan uzaklaştırarak ordumuzu daha da güçlendirdik. Daha önce nasıl Fırat Kalkanı harekatında başarılı olduysa ordumuz Afrin harekatında da büyük bir başarı göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz. En çok sivil kayıplara karşı hassas mısınız? diyorlar. Ortada hiç bir sivil kayıp yokken, Mehmetçik özellikle sivil kayıplar vermemek için büyük mücadele gösterirken ve yine sınırımıza teröristler tarafından evlerimize ve camilerimize füzeler atılırken, çok sayıda vatandaşımız şehit olurken neden sivil kayıplardan bahsedilmiyordu?

Bakan Çelik, "Dünya üzerinde bu verdiğimiz mücadele kadar uluslar arası hukuka uygun bir mücadele yok. Bazı ülkeler bize arayıp şunu soruyorlar. Zeytin dalı operasyonu ile Afrin de ne kadar kalacaksınız? Türkiye bu mücadeleyi ne kadar sürdürecek bu bir işgal girişimimidir diyorlar. Hepinizde cep telefonu var telefonlarınızın internetine girin ve şöyle bir araştırma yapın. O ülkenin isimlerini yazın bakın dünyanın neresinde askeri misyonları var göreceksiniz. Afrika da 20-30 yıl askeri misyonu bulunduranlar bize bunu söyleyemez. Etrafımızda istikrar ve zenginlik olursa elbette bu bizim de istikrarımıza katkı sağlayacaktır" dedi.

Bakan Çelik konuşmalarında ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve partisinin Afrin konusundaki politikasını da eleştirerek ana muhalefet partisinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına destek değil köstek olmaya çalıştığını ifade etti.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Çelik programa katılan bayanlara çiçek takdim etti. Bakan Çelik kongre sonrası ilçeden ayrıldı.

AK Parti İmamoğlu İlçe Başkanlığı olağan kongresine AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Necdet Ünüvar, Fatmagül Demet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Talip Küçükçan ile İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, çevre ilçelerin belediye başkanları ve partililer eşlik ettiler.

Emre Bozdemir

