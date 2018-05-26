AB Bakanı Çelik'ten Almanya'ya tepki

Bakan Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Almanya'nın terör örgütü yandaşlarının siyasi mitinglerine müsaade etmesine tepki gösterdi. Bakan Çelik, "Almanya’nın terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesi, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Alman makamlarının izniyle terör gösterisi yapılmıştır. Hukuk ve demokrasi anlayışı açısından mücadele edilmesi gereken terör faaliyetlerine, resmi makamlar eliyle izin verilmesi artık hiçbir mazeretle izah edilemeyecek şekilde terörün himaye edilmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünün Avrupa’nın ortasında faaliyet yapmasına izin vermektedir"

Terör örgütleri arasında iyi ya da kötü gibi ayrım yapan demokrasilerin kendi meşruiyetlerini zayıflatmaktan başka iş yapmadıklarının açık olduğunu vurgulayan Çelik, "Terörü himaye ederek kendi demokrasilerine kendileri saldırmış oluyorlar. PKK terör örgütünün himaye edilmesi Alman makamlarının izniyle gerçekleşmektedir. Alman makamları açıkça bir terör örgütünün Avrupa’nın ortasında faaliyet yapmasına izin vermektedir. Bu faaliyetlere izin verenler, kendi demokrasi ve hukuk anlayışlarını bu örgütlerin hizasına yazmaktadır. Terör insanlık suçudur. Terör gösterisine izin verenler insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele ettiklerini iddia edemezler" dedi.