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AB Bakanı Çelik’ten diplomasi trafiği

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova’yı kabul etti.

AB Bakanı Çelikten diplomasi trafiği

04 Kasım 2016 23:42

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü. AB Bakanı Ömer Çelik ayrıca, AB Dönem Başkanı Slovakya’nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova’yı AB Bakanlığında kabul etti. Çelik, HDP milletvekillerinin gözaltına alınmaları ve bazılarının tutuklanmalarına ilişkin son gelişmeler hakkında hassasiyetlerimizi muhataplarıyla paylaştı. Halkın iradesiyle seçilenlere saygının demokratik yaklaşımımızın temeli olduğunu belirten Bakan Çelik,ancak teröre, şiddete ve silahlı eylemlere destek olanların seçilmişlik zırhına sığınarak, yargı sistemini tanımama ve her türlü hukuksuzluğu işleme hakkına da sahip olamayacaklarını kaydetti.

Savunulan ortak değerler olan hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları alanlarında Türkiye ve AB’nin daha güçlü dayanışma ve işbirliği içinde olması gerektiği görüşünde olduğunu ifade eden Çelik, bu alanlarda AB ile her zaman güçlü ve yapıcı diyalog içinde olmak istenildiğini de vurguladı. Çelik, söz konusu kişilerin üç kere ifade vermek üzere savcılığa davet edildikleri halde, davete icabet etmediklerini, dokunulmazlıkları kaldırılan diğer tüm liderlerin ve milletvekillerinin ifade verdiklerini, ancak söz konusu siyasi partinin bu konuyu PKK adına siyasi propagandaya dönüştürmek istediğini, AB tarafından yapılan açıklamaları da bu amaçla kullandıklarını söyledi. Çelik, çeşitli olaylarda AB’nin eksik bilgi ile Türkiye Cumhuriyeti makamlarına yönelik tek taraflı çağrı yapmak yerine dengeli açıklamalar yapması gerektiğini ifade etti.

AB makamlarının ayrıca bazı milletvekillerine Türk yargısına saygı duymaları, PKK’yı terör örgütü ilan etmeleri ve kınamaları yönünde güçlü mesajlar vermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çelik, bunun hiçbir zaman görülmediğini, AB’nin PKK’nın propagandasına alet olmamasını beklediklerini de kaydetti. Çelik, son gelişmelerin ardından sesi çok yüksek çıkan Avrupa’daki bazı çevrelerin tepkisinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok zayıf kaldığını gördüklerini, bunun söz konusu çevrelerin Türkiye’ye yaklaşımı hususunda kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtığını dile getirdi. Bakan Çelik ayrıca, Belçika’da yerleşik PKK terör örgütüyle iltisaklı özel ve tüzel kişiler hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinden duyulan rahatsızlığı ve derin hayal kırıklığını da vurguladı. Gelişmeler hususunda AB ile temas içinde olacaklarını vurgulayan AB Bakanı Çelik, AB’nin Türkiye’deki gelişmeleri doğru anlaması ve dengeli tepkiler vermesi için diyalog kanallarının açık olduğunu da sözlerine ekledi.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Ömer Çelik


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