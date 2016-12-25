Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı’nı kutlayan bir mesaj yayımladı. Etnik köken, dil, din, siyasi görüş fark etmeksizin Türkiye’de herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunun altını çizen Çelik, “Karşılıklı sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en somut haliyle yaşandığı bayramlar en önemli zenginliklerimizdendir. Bu anlayışla, Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın ve tüm Musevilerin Hanuka Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum. Etnik kökeni, inancı, dili ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız ülkemizin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır” ifadelerini kullandı.

Hanuka Bayramı’nın başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada güzel günlere vesile olması temennisinde bulunan Çelik şunları kaydetti:

“Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslenen anlayışımız, herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine hassasiyet gösterilmesi ve bunun için gereken koşulların sağlanmasıdır. Bu hususa her zaman olduğu gibi özen göstermeye devam edeceğiz. Bu duygularla, Musevi vatandaşlarımızın ve tüm Musevilerin Hanuka Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, başta Ortadoğu'da olmak üzere, dünyanın her yerinde barış ve huzura ihtiyaç olan günümüzde insanlık için daha güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum.”

Caner Ünver