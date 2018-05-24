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AB Bakanı Çelik’ten Yunan Danıştayı’na tepki

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan Danıştayı’nın ülkedeki darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmesi hakkında, “Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir” dedi.

AB Bakanı Çelikten Yunan Danıştayına tepki

24 Mayıs 2018 00:14

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan Danıştayı’nın ülkedeki darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmesi hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı. Yunanistan'da Danıştay’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmesinin utanç verici olduğunu aktaran Çelik, “AB üyesi Yunanistan’ın hukuk sistemi, Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır. Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir. Kuşkusuz Türkiye’ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet” ifadelerini kullandı. 

 

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