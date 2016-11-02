Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, temaslarda bulunmak üzere Atina’da bulunuyor. Bakan Çelik, Atina’daki Büyükelçilik binasında Türkiye Atina Büyükelçisi Halit Çevik tarafından karşılandı. AB Bakanı daha sonra, Yunan Parlamentosu'ndaki 3 Batı Trakyalı Türk milletvekili olan Ayhan Karayusuf, ?ustafa Mustafa ve Hüseyin Zeybek ile görüştü.

Ardından Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete ile görüşme yapıldı. Bu görüşmeden sonra Ömer Çelik, İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanı Niko Uzunoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik bu görüşmelerden sonra Yunan Başbakanlığına kadar yürüyerek ve Yunan Başbakan Aleksis Çipras ile 1 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yunan Başbakan ile Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi, Türkiye-AB 18 Mart anlaşmasının uygulanması ve vize süreci gibi konular ele alındı. Perşembe günü Bakan Çelik, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Nikos Xidakis ile görüşecek. Bakan Çelik’in daha sonra çalışma yemeğine katılması bekleniyor.

