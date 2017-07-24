AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Brüksel'i ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısında Türkiye'yi, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Toplantıya; AB tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn katılacak.

Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısında ve toplantı marjında, Türkiye ve AB’nin ortak gündemindeki tüm konular detaylı biçimde ele alınacak.