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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Brüksel'i ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 25 Temmuz 2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısına katılmak üzere Brüksel’i ziyaret edecek.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Brükseli ziyaret edecek

24 Temmuz 2017 14:15

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısında Türkiye'yi, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Toplantıya; AB tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn katılacak.

Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısında ve toplantı marjında, Türkiye ve AB’nin ortak gündemindeki tüm konular detaylı biçimde ele alınacak. 

Etiketler: brüksel, Ömer Çelik


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