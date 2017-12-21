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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Tehdit ve şantaja karşı, meşruiyet öne çıkmıştır

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Bu oylamadan çıkan karar bağlayıcı olmasa da, meşruiyetin net tanımını yaptığı için çok etkili olacaktır. Tehdit ve şantaja karşı, meşruiyet öne çıkmıştır” dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Tehdit ve şantaja karşı, meşruiyet öne çıkmıştır

21 Aralık 2017 21:58

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trump’ın tarihsel bir hata olan vahim kararı dünyanın ezici çoğunluğu tarafından reddedildi. Bu oylamadan çıkan karar, meşruiyet adına çok sevindiricidir. Bir dönüm noktasıdır. Bu oylamadan çıkan karar bağlayıcı olmasa da, meşruiyetin net tanımını yaptığı için çok etkili olacaktır. Tehdit ve şantaja karşı, meşruiyet öne çıkmıştır. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararının reddedilmesi, Kudüs’ün tarihsel statüsünün altını çizmiştir ve meşru olanı ilan etmiştir” ifadelerine yer verdi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, “Türkiye’nin adalet ve meşruiyet adına yükselttiği Kudüs sesi, dünyanın vicdanında ve kararında yankılanmıştır. Filistin ve Kudüs için son derece tarihi ve mutlu bir gün. Tüm dünyada meşruiyeti savunanların kazandığı bir gün...” diyerek tepkisini dile getirdi.
 

 

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