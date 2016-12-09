

AB büyükelçilerinin Mersin’deki ilk durağı Mersin Valiliği oldu. Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın, Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılmak üzere İzmir'de olması dolayısıyla AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyeti, sahil Valilik binası önünde Mersin Vali Vekili Cezmi Türk Göçer karşıladı. Valiliğe beyaz bir minibüsle gelen büyükelçilerle tek tek tokalaşan Göçer’e, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan da eşlik etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret öncesinde Vali Vekili Göçer ve AB büyükelçileri birlikte fotoğraf çektirdi.

Berger ile Slovakya, Letonya, İrlanda, Polonya, Finlandiya, Avusturya, Hollanda, Litvanya, Fransa, Hırvatistan, İsveç, Portekiz, Estonya, İspanya ve Romanya büyükelçilerinden oluşan heyet, Valilik ziyaretinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Doğrudan Büyükşehir Belediye binasına giren büyükelçilerin buradaki ziyareti de basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

AB büyükelçileri, Mersin’de gün boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirecekler.