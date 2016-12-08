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AB büyükelçileri terör kurbanları için çiçek bıraktı

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri bombalı araçla terör saldırısı düzenlenen Adana Valiliğini ziyaret etti. Büyükelçiler, 2 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı yere çelenk ve karanfil bıraktı.

AB büyükelçileri terör kurbanları için çiçek bıraktı

08 Aralık 2016 11:06
AB büyükelçileri terör kurbanları için çiçek bıraktı - Tıkla İzle

Adana'ya gelen AB büyükelçileri sabah saatlerinde Adana Valiliğine ziyaret etti. Büyükelçiler, 24 Kasım’da terör saldırısı kurbanları onuruna bombalı aracın patlatıldığı otoparka kırmızı ve beyaz güllerden oluşan bir çelenk bıraktı. Büyükleçiler daha sonra sırasıyla karanfil bıraktı.
Saygı duruşunun ardından büyükelçiler valilik binasına girdi. Büyükelçileri makamda Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Türkoğlu ve Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz karşıladı.
Vali Demirtaş, büyükelçiler ile valilik salonunda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Büyükelçiler daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü ziyaret edecek.
 

Fatih Keçe
 


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