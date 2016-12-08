Adana'ya gelen AB büyükelçileri sabah saatlerinde Adana Valiliğine ziyaret etti. Büyükelçiler, 24 Kasım’da terör saldırısı kurbanları onuruna bombalı aracın patlatıldığı otoparka kırmızı ve beyaz güllerden oluşan bir çelenk bıraktı. Büyükleçiler daha sonra sırasıyla karanfil bıraktı.

Saygı duruşunun ardından büyükelçiler valilik binasına girdi. Büyükelçileri makamda Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Türkoğlu ve Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz karşıladı.

Vali Demirtaş, büyükelçiler ile valilik salonunda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükelçiler daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü ziyaret edecek.



Fatih Keçe

