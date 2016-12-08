Sabah saatlerinde Adana’ya gelen AB büyükelçileri, Suriyeli çocukların geçici eğitim gördüğü Fatih Mehmet İlkokulu’nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından karşılanan büyükelçiler, Adana’da eğitim gören Suriyeli çocuklarla ilgili bilgi aldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, 2011 yılından itibaren Türkiye’ye gelen Suriyeli vatandaşların çocukları için Adana’da birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Suriyeli sığınmacılar 2011-2012 yılı gibi gelmeye başladılar. Adananımızın Sarıçam ilçesinde sığınmacılar için yapılan sığınma merkezinde ilk eğitim faaliyetimiz 2013 yılında başladı. Bu kampta Suriyeli çocuklara eğitim hem de kendi programlarında Suriyeli öğretmenler tarafından verilmeye başlandı. Yine aynı yıl ilimiz Valiliği ile Adana Yardımlaşma Derneği tarafından işbirliği protokolü imzalanarak, bir geçici eğitim merkezi açıldı. 2014 Eylül ayında Adana’da Bakanlığımız tarafından yapılan bir toplantı sonucu bu çocuklarımızın eğitim için bir genelge çıkartıldı ve genelge bütün illere yollandı” diye konuştu.

"ŞU ANDA 23 GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİNDE, 20 BİN 240 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİYORUZ"

Bu genelge ile birlikte Türkiye’nin her bölgesinde geçici eğitim merkezlerinin oluşturulduğunu kaydeden Akpınar, “İlimizde de bu yıldan itibaren geçici eğitim merkezleri açılmaya başlandı. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilimizde konaklama merkezi ve mahallerde 10 tane geçici eğitim merkezi açmış bulunduk, bu geçici eğitim merkezlerinde 9 bin 500 öğrenciye 430 öğretmenle eğitim vermeye başladık. 2015-2016 yılında ise 23 geçici eğitim merkezinde, 20 bin 240 öğrenciye 767 öğretmenler eğitim verdik. Bu yıl ise yine 23 geçici eğitim merkezinde 21 bin 448 öğrenciye 708 öğretmenle hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Artık geçici eğitim merkezlerinin yanında resmi okullarda da Türkçe programda Suriyeli öğrencileri almaya başladıklarını vurgulayan Akpınar, “İlimizde geçici eğitim merkezlerini genelde kendi vatandaşlarımızın çocuklarının okuduğu okullarda açtık. Öğleden önce bizim çocuklarımız, öğleden sonra Suriyeli çocuklarımız eğitim öğretim görüyorlar. Artık Suriyeli çocuklarımızı ayrıca kendi okullarımıza da kaydediyoruz. Özellikle meslek liselerine yönlendirmek için çaba gösterdik. Bugün itibariyle resmi okullarımızdaki Suriyeli öğrenci sayısı 4 bin 767 öğrenciyi bulduk” şeklinde konuştu.

Akpınar, çocukların yanında ailelerine de çeşitli konularda kurs verdiklerini ve meslek sahibi yaptıklarını ifade ederek, bugüne kadar kurslara bin 274 erkek 2 bin 475 kadın kursiyer olduğunu ifade etti. Akpınar, konuşmasının sonunda Suriyeli öğrenciler ve ailelerle yaşanılan bazı sorunlarla ilgili de bilgi verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise Suriyeli çocukların eğitime katkı veren herkese teşekkür ederek, “Sizlerle bu konu üzerinde beraber çalışmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bizim bu çabalarımız sonucunda Suriyeli bir jenerasyon, bir nesil çocuğun geleceklerini teminat altına almaya çalışıyoruz. Bizim burada sizlerle beraber yürüttüğümüz çabalar yürüttüğümüz büyük operasyonumuzun küçük bir kısmını oluşturuyor. Şu anda Türk hükümeti ile anlaşmasına varmış olduğumuz 300 milyon Euroluk bir diğer projemiz daha mevcut. Bu program kapsamında Türk Hükümeti ile işbirliği yürüterek 600 bin mülteci çocuğa yardım ve destek sağlayacağız. Bu program kapsamında Türkçe öğretmenler istihdam edilecek ve görevlendirilecek. Bunun yanında öğretmenler için Arapça dersleri konulacak. Okulların ayakta tutulması fiziki destekle sağlanacaktır. Bunun ana başlığı Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim sistemine entegrasyonunu sağlamaktır” dedi.

Konuşmaların ardından büyükelçiler, Suriyeli çocukların eğitim gördüğü sınıfları gezdi. Burada Suriyeli çocuklarla yakından ilgilenen büyükelçiler, onların yanlarına oturarak bir süre onlarla sohbet etti.

AB BÜYÜKELÇİLERİ BEBEKLİ KİLİSE’Yİ ZİYARET ETTİ

AB büyükelçileri ve eşleri gün boyu gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde Saint Paul Katolik Kilisesi’ne gelerek burada incelemelerde bulunup Adana ve Mersin’den sorumlu başrahip Francis Dondu’dan bilgi aldı.

Başrahip Dondu, heyete kiliseyi gezdirerek burada yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verdi. Heyet ziyaretin ardından kiliseden ayrıldı.