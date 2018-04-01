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AB daha sağlıklı ürünler için yeni kurallar getirdi

Avrupa Birliği'nin yeni uygulamaya koyduğu gıda yönetmeliği 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi.

AB daha sağlıklı ürünler için yeni kurallar getirdi

01 Nisan 2018 16:58

1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren gıda yönetmeliğine göre, bundan böyle 175 dereceden yüksek bir derecede kızartma yapılmayacak. Haşlama dışında yüksek derecelerde oluşan 'akrilamid' maddesinin oluşmaması için patates kızartması, cips ve bisküvi gibi ürünlerinin pişirilmesi için en üst ısı sınırın 175 derecede olması kararlaştırıldı. 175 ısı derecesi ile getirilen sınırlandırma neticesinde bahsi geçen gıda maddelerinde kanser hastalığına neden olan akrilamid maddesi olmayacağı için daha sağlıklı ürünler tüketicilere sunulacak. 

Öte yandan, cips üreticilerinin sıkça kullandıkları nişastaya da bir sınırlandırılma getirilerek, düşük nişastalı ürünlerin kullanılması kurala bağlandı. Yüksek nişasta içeren patateslerin işlenmeden ve kızartılmadan önce suda bekletilerek önce nişastalarının azaltılması, daha sonra da kullanılması kurala bağlandı. Bu uygulamaya paralel olarak da ekmek, çocuk maması ve kahve üretiminde kullanılan nişastanın da azaltılması getirilen diğer bir konu başlığını oluşturdu. 

Mutfaklarda kullanılan araç ve gereçlerdeki madeni eşyalarda kullanılan kurşun madeninin kullanım oranı yüzde 0.3 ile sınırlandırıldı. İnsan sağlığını tehdit eden kurşun madeninin karışımının kullanılan araç ve gereçlerde getirilen bu sınırlandırma ile de büyük sağlık sorunlarına neden olan kurşun madeni bu yüzde ile zararsız hale getirildi. Kurşun madenine getirilen 0.3'lük sınırlanma, bundan sonra üretilecek metal aksamlı ürünlerde kurşun madeninin kullanılmayacağı anlamını taşıyor.  

Mehmet Koca

 

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