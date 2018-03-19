AB, Dışişleri Bakanları Brüksel’de toplanıyor

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Brüksel’de toplanıyor. AB ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlığında 28 AB üye ülkesinin dışişleri bakanları, gündemdeki konuları değerlendirecek. Dışişleri bakanları, reform süreci de dahil olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunacak. Bakanlar ayrıca Doğu Ukrayna'daki çatışmaları, 4. yıl dönümünde Kırım'ın yasa dışı ilhakını ve Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini değerlendirecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılacağı toplantıda Suriye'deki gelişmeler ele alınacak ve bölgedeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolları tartışılacak. Bakanların Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'deki durumu değerlendirmesi ve Doğu Guta bölgesindeki insani durum ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Suriye'de 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini öngören 2401 sayılı kararı görüşmesi bekleniyor.

AB dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile Kuzey Kore'nin görüşüleceği gayriresmi bir öğle yemeğine katılacak.

İran'daki bölgesel konuları değerlendireceği toplantıda ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Salisbury'de Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenme konusunu gündeme taşıması bekleniyor.