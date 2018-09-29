AB Elçisi Berger, Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi'ni ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou-Berger iki günlük bir ziyaret için Adalar'a geldi. Dün akşam Büyükada'da Aya Yorgi Kilisesi ziyaret eden Büyükelçi Berger ve beraberindeki heyet, kısa bir sohbet gerçekleştirmesinin ardından bugün Avrupa'nın tehlike altındaki 7 kültürel miras alanından biri olarak seçilen Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

"Buradaki kültürel zenginlikten gerçekten etkilendik"

Yetimhane önünde açıklama yapan Büyükelçi Berger, "2018 Avrupa'da Kültürel Miras'ın yılı. Dolayısıyla ben de bu vesileyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kültürel miras noktalarını ziyaret ediyorum. Büyükada'ya da ilk defa geliyorum. Buradaki kültürel zenginlikten gerçekten etkilendik. Sivil toplumun çok güçlü olduğunu gördük. Onlar da bu kültürel zenginliği canlı tutmaya çalışıyorlar. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Avrupa Bizim Derneği tarafından '7 En Çok Tehlike Altında Olan Yer' programına dahil edilen yetimhanedeyiz. Umuyorum ki burası restore edilerek Türkiye'nin diğer önemli kültürel miras alanlarına eklenebilir" dedi.

"Burayla ilgili neler yapılabileceği ondan sonra değerlendirilebilir"

Büyükelçi sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten Türkiye'de yakın zamanda restore edilmiş oldukça büyüleyici, etkileyici yerler gözlemledim ve bu yerleri aktif tutmaya çalışan çok güçlü bir sivil toplum yapısı var. Kendilerine başarılar diliyorum. Elimizden gelen desteği verebilecek miyiz, bunun için çalışıyoruz. Ziyaretin ardından burayla ilgili bir yuvarlak masa toplantımız olacak. Planları detaylı dinleyeceğiz. Burayla ilgili neler yapılabileceği ondan sonra değerlendirilebilir".

Ziyaretini 'Avrupa Kültürel Miras Yılı' etkinlikleri kapsamında gerçekleştiren Büyükelçi Berger, Belediye Başkanı Atilla Aytaç ile birlikte Büyükada'nın tarihini yerlerine de ziyaretlerde bulundu. Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ise ziyaretten memnun kaldıklarını, buranın kurtarılması gerektiğini belirterek gerekli desteği beklediklerini söyledi.

AB Delegasyonu Başkanı Berger'in ziyareti Büyükada'da Rum Ortodoks Yetimhanesi'yle ilgili yapılan yuvarlak masa toplantısı ile devam etti.

Adem Gürer - Gülçin Çoşkan - Murat Ergin



