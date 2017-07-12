AB eski Bakanı Bağış, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri ile buluştu

Avrupa Birliği eski bakanı Egemen Bağış, Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde düzenlenen programa katıldı. Burada Bağış ve şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Burada sorunlarını dinleyen Bağış, ailelerin yanında olduğu söyledi.

“FETÖ’nün kökünü kurutana kadar mücadelemize son vermeyeceğiz”

Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, 15 Temmuz bu milletin yeniden şahlanış ve doğuş günüdür. Biz şehitler arasında hiçbir ayrım yapamayız. Şehitlerimizin her biri bizim için çok mübarektir. 15 Temmuz’un unutulmaması gerekiyor. Çok acıdır su uyur düşman uyumaz. Düşman yüzyıllar önce Haçlı seferlerinde uğradığı bozgunu unutamazken, ülkemizin içindeki bir kesim çevreler maalesef 15 Temmuz’u unutup bunun arkasında kilere merhamet göstermeye başladılar. Siz merhamet gösterirseniz, merhamete muhtaç hale düşersiniz. Biz 15 Temmuz hainlerinin o Fetullah denen şarlatanın takipçilerinin onun sempatizanlarının kökünü kurutana kadar mücadelemize son vermeyeceğiz.

“Beyinlerini kaybetmiş ahmaklarla karşı karşıyayız”

FETÖ’cülerin küçük yaşta beyinlerinin yıkandığını söyleyen Egemen Bağış, “Herkes diyor ki bir profesör, bir general ilkokul şarlatanın emri altına nasıl girer. Onlar vali olduktan sonra, profesör olduktan sonra girmiyorlar. Onlar 8 yaşında çocukken beyinleri yıkanıyor ondan sonra her yükselişlerinin Haşa Allah yerine koydukları o şarlatandan umuyorlar. Bu yaşananlara rağmen hala ona tapma noktasında terini sildiği peçeteyi mübarek diyerek yiyecek kadar beyinlerini kaybetmiş ahmaklarla karşı karşıyayız. Onun için onlara karşı bizim akılımızı hep bir arada tutmamız lazım. Zekamızı, gücümüzü bir arada tutmamız lazım ve bu ülkeyi hep koruyup kollamamız lazım. Çünkü, bunların arkasında ki aşağılık akıl durmak bilmiyor. Bizde bu kararlılığımızda durmak bilmeyeceğiz” diye konuştu.

“İtiraf ediyorum Avrupa ve Amerika siyasi liderlerine bizim yaptıramadığımızı sizler yaptırdınız”

15 Temmuz gecesinin zor bir gece olduğunu ifade eden Bağış, “15 Temmuz gecesi çok zor bir geceydi. O gece biz bunun hain bir kalkışma olduğunu anlar anlamaz. Başbakanımız ve Dış İşleri Bakanımızla birlikte koordinasyon halinde tanıdığımız bütün Avrupa ve Amerika’da ki siyasi liderleri aramaya başladık. Hepsine dedik ki, çıkın açıklama yapın ve demokrasiden yana bir tavır sergileyin, demokrasiden, istikrardan ve seçilmiş hükumetten yana bir açıklama yapın dedik. Olur dediler ama hiçbiri açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanımız halkımızı bir çağrıyla sokaklara döktü o zaman Merkel’in aklına demokrasi geldi, Obama bir anda istikrar havarisi kesildi. Hepsinden açıklamalar gelmeye başladı. Yani itiraf ediyorum bizim yaptıramadığımızı sizler yaptırdınız” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa