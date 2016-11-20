Öğle saatlerinde memleketi Siirt'e gelen Eski AB Bakanı Bağış, beraberinde partililerle halkı ziyaret etti. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve diğer yetkililerle birlikte helikopterle Şirvan ilçesine geçen Bağış, burada AFAD'ın mobil koordinasyon aracında yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Egemen Bağış, daha sonra ise göçük altında kalan işçilerin yakınlarıyla görüştü.

Göçük alanına giderek inceleme yaptı

Beraberindeki heyetle çalışmaları yerinde inceleyen Bağış, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) da açıklamalarda bulundu. Eski AB Bakanı Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak başkanlığında koordine edilen çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Gördüğünüz gibi burada hummalı bir çalışma devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 2 gündür burada, tam gün çalışmaları koordine ediyor. AFAD ve Siirt Valiliğimizle birlikte koordineli çalışıyorlar. Biz de kendilerine destek vermeye geldik. Kendi baba toprağımız, memleketimiz. Allah'tan ümit kesilmez. Şu an 4'üncü güne girmiş durumdayız, 10'a yakın kardeşimizden iyi haberler bekliyoruz. Tabii bu koşullarda yapılabileceklerin en iyisi yapılıyor, çalışmalar son sürat devam ediyor. Herkesin dua etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Mehmet Niyazi Deniz

