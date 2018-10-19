AB ile Güney Kore arasında dostluk pekiştirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in katılımıyla, AB-Güney Kore Zirvesi gerçekleştirildi. Asya-Avrupa Zirvesi (ASEM) kapsamında yapılan toplantıda AB ile Güney Kore arasındaki çeşitli alanlardaki ilişkiler ele alındı. Özelikle ekonomik konuların değerlendirildiği toplantıda Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ortak çabaların hızlandırılması yönünde ortak bir kanıda bulundu.

Liderler, 2011 yılında Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana AB ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin kademeli olarak ilerlediğini vurguladı. Taraflar AB ile Güney Kore arasındaki karşılıklı fayda sağlayacak ticaret sisteminin daha da geliştirmesini ve serbest ticaretin teşvik edilmesi için ortak çabaların güçlendirilmesini kabul etti.

Zirvede AB ile Güney Kore özellikle, birçok ülkeye yaptırım uygulama kararı alan ve gümrük tarifelerine yönelik politikalarıyla dünyayı ticaret savaşlarının kıyısına getiren ABD yönetimine, serbest ticaret sistemine bağlı kalacaklarının mesajı verdi.

AB'den Kore Yarımadası barışına tam destek

Zirvede, ekonominin yanı sıra Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından arındırılması ve Kore yarımadasındaki barışın sağlamlaştırılması gibi gündemde olan konular da görüşüldü. Kore yarımadasında barışın sağlanması için birlikte çalışmaya karar verdiklerini hatırlatan Moon, "AB, Güney Kore'nin, Kore yarımadasında ilişkilerin iyileştirmesi ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi çabalarını tam olarak desteklediğini belirtti ve bu, nükleer silahlardan arındırılma konusunda önemli bir rol oynamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cafer Yıldırımer

