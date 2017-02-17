Çarşamba günü Kırgızistan ile bir araya gelen AB, Orta Asya'da demokratik ülke olma yönünde ilerleyen Kırgızistan'a destek verdi. Yapılan ikili görüşmede demokratikleşme sürecinin desteklenmesi ve halkın refah seviyesinin artırılması için kredi destek antlaşması imzalandı. AB'nin Kırgızistan'a vereceği kredi desteğinin tutarı ise 72 milyon euro olarak aktarıldı. Kredinin bir bölümü hibe olmak üzere, 7 yılda serbest dilimler halinde verilecek.

AB'nin vereceği kredide ilk dilim için belirlenen 10 milyon euro tarımı destekleme kapsamında verilecek.

Hakan Doğulu