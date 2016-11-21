Pollmark Araştırma Şirketi’nin yaptığı ve AK Parti yönetimine de sunulan kamuoyu yoklamasında Türkiye’nin dış politikasından, terörle mücadele ve yeni anayasa tartışmalarına kadar bir çok konuda vatandaşın nabzı tutuldu. Anket sonuçlarına göre, Türkiye’nin PKK terör örgütü ile yürüttüğü mücadeleyi başarılı bulanların oranı yüzde 54,2, başarısız bulanların oranı yüzde 37,8 oldu. PKK’ya yardım ettikleri gerekçesiyle HDP’li belediyelere kayyım atanmasını destekleyenlerin oranı yüzde 65,7, bu uygulamaya ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 22,8. PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle kamuda çalışanların görevden alınmalarını isteyenlerin oranı da yüzde 64,4 çıktı. Kürt vatandaşların yüzde 41,7’si de bu uygulamaya desteğini açıkladı. Ankette, vatandaşa OHAL konusundaki görüşleri de soruldu. OHAL’in uzatılmasını doğru bulanlar, yüzde 52,1 olurken, yanlış bulanlar yüzde 36,1’de kaldı. Yüzde 11,8’lik bir kitle bu konuda fikir belirtmezken, OHAL’in uzatılmasına AK Partililerden yüzde 79,3 oranında, muhalefetten ise yüzde 29,7 oranında destek geldi.

FETÖ HÂLÂ CİDDİ TEHDİT

Ankete göre, devletin FETÖ ile yaptığı mücadeleye destek oranı yüzde 61.7 oldu. Vatandaşın yüzde 29.8’u ise FETÖ ile mücadeleyi başarısız buluyor. FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı şirketlere kayyım atanmasına vatandaşın yüzde 69.6’sı destek verirken, bu uygulamaya itiraz edenlerin oranı yüzde 17.4’te kaldı. FETÖ’nün Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini düşünenlerin oranı da yüzde 69.9 oldu.

BAŞKANLIĞA DESTEK ARTIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni anayasa konusundaki hamlesine destekleyenlerin oranı yüzde 47,4 olurken, bu adıma itiraz edenlerin oranı ise yüzde 37,5’ta kaldı. 15 Temmuz öncesine kadar destek oranı en fazla yüzde 40-45 bandında olan başkanlık sistemine destek oranı ise bu kez yüzde 53 düzeyine çıktı. Ankete katılanların yüzde 52,6’sı başkanlık sistemini desteklediğini söyledi.

Türkiye’nin AB sürecini tek taraflı durdurması durumunda destek verip vermeyecekleri yönündeki sorusunun da yöneltildiği ankette, bu soruya yüzde 56,6 oranında ‘Evet’ cevabı geldi. ‘Türkiye NATO’dan çıkmak isterse destekler misiniz?’ sorusuna olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 50,5 olurken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı da yüzde 28,5 çıktı.

Yücel Kayaoğlu - Türkiye gazetesi