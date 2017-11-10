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AB, İngiltere'ye iki hafta süre tanıdı

Avrupa Birliği Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'ye AB’den ayrılma koşullarının netleştirilmesi için iki hafta süre tanıdı.

AB, İngiltereye iki hafta süre tanıdı

10 Kasım 2017 18:40

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin düzenlenen müzakerelerin 6. turunda Brexit süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Barnier, düzenlenen basın toplantısında Brexit süreciyle ilgili anlaşmaya varılamadığını belirterek, Brexit koşullarının netleştirilmesi için İngiltere'ye iki hafta süre tanıdı. Ayrıca Barnier konuşmasında AB vatandaşlarının haklarının korunması konusunda İngilizlerin "samimiyetini" görmek istediğini söyledi.

Öte yandan Avrupa Birliği, İngiltere'nin birlikten çıkması için 60 milyar euro ceza ödemesini istiyor. 

Büşra Altınkaya
 

Etiketler: AB, İngiltere

 

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