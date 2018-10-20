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AB: 'Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorumlular hesap vermeli'

AB: 'Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorumlular hesap vermeli'
AB: 'Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorumlular hesap vermeli'

Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını, sorumluların ise hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

AB'den Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Kaşıkçı'nın yürüttüğü çalışmalar sebebiyle pek çok kez AB kurumlarıyla birebir iletişime geçildiği hatırlatılan açıklamada, “Basın özgürlüğüne ve dünyanın her köşesindeki gazetecilerin korunmasına yönelik olan bağlılığımızı yeniliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaşıkçı'nın ölümündeki soru işaretlerinin giderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, “Avrupa Birliği, tıpkı partnerleri gibi, kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturmanın devam etmesine ihtiyaç duyulduğu, öldürülmenin hangi koşullar altında gerçekleştiğine açıklık getirilmesi ve sorumluların hesap vermesi konularında ısrarcı” ifadeleri kullanıldı. 

1963 yılında imzalanan Viyana Konsolosluk Anlaşması'nın da ihlal edindiğine değinilen açıklamada, “Kaşıkçı'nın hatırası, ailesi ve arkadaşları adaleti hak ediyor” denildi.
 

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