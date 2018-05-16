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AB Konseyi Başkanı Tusk’tan ABD eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD’nin İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilme ve ithal çelik ve alüminyuma yönelik ilave gümrük vergileri koyma hamlesine karşı Avrupa’da birlik çağrısı yaptı.

AB Konseyi Başkanı Tusktan ABD eleştirisi

16 Mayıs 2018 22:25

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Sofya'da 28 AB üyesi ülkenin liderlerini bir araya getirecek gayriresmi akşam yemeği toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. ABD’nin İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilme ve ithal çelik ile alüminyuma yönelik ilave gümrük vergileri getirme hamlesine karşı Avrupa ülkelerine birlik çağırısı yapan Tusk, “Böyle dostlar oldukça düşmana ihtiyaç duymayız" sözleriyle Trump'ın aldığı son kararları eleştirdi. “Açıkçası, Avrupa Trump'a minnettar olmalıdır, çünkü onun sayesinde tüm yanılsamalardan kurtulduk” diyen Tusk, Avrupa’nın böylece yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda kendi başının çaresine bakması gerektiğini anlaşmış olduğunu ifade etti. "Çin'in yükselişi ya da Rusya'nın saldırgan duruşu gibi geleneksel siyasi zorlukların yanı sıra, bugün yeni bir fenomene şahit oluyoruz: Amerikan yönetiminin kaprisli kararlılığı" şeklinde konuşan Tusk, “Yeni küresel oyunca, Avrupa’ya önemli oyunculardan biri olacak ya da bir piyon olacak. Tek gerçek alternatif bu” dedi. 

 

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