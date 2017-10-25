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AB öğrencileri Alanya’da

Alanya Belediyesi Başkanvekili Tunahan Kasapoğlu, Erasmus + projesi kapsamında Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen 32 öğrenci ile görüştü.

AB öğrencileri Alanyada

25 Ekim 2017 14:49

Alanya İnönü İlkokulu ile Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyetinin ortaklaşa yürüttüğü “Güzel Avrupa’mız Aç gözünü Gör Evimi” Erasmus + AB projesi kapsamında yurtdışından gelen 32 öğrenci Alanya Belediyesi’ni ziyaret eti. Alanya Belediyesi Başkanvekili Tunahan Kasapoğlu’na ülkeler arası kültür alışverişi temelinde oluşturulan erasmus projesi hakkında bilgi veren İnönü İlkokulu Müdürü Ahmet Yaman, İnönü İlkokulu’nun 2016 yılı Antalya ilinde AB projesine kabul edilen tek ilkokul olduğunu ifade etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonunda konukları ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkanvekili Kasapoğlu, öğrencileri ve öğretmeleri projede sağladıkları başarılar için tebrik etti. 

 

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