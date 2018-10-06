AB proje yapmak için gözünü Türkiye'deki ilçeye dikti

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için hareketlilik başladı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yapılacak olan yerel seçimlerde aday adaylığını açıkladı. Yaklaşık 2 saat boyunca kürsüde aralıksız konuşan Başkan Eşkinat, şuana kadar yaptıkları çalışmaları ve yapacakları çalışmaları teker teker anlattı.

“Avrupa Birliği proje yapmak için Süleymanpaşa Belediyesine müracaat etti”

Süleymanpaşa'nın bir liman kenti olduğunu ve bu limanların şehre faydalı olması için çalışmalar yapacaklarını aktaran Eşkinat, “Burada ilk kez size söylüyorum. Avrupa Birliğinde herkes proje yazıyor. Avrupa Birliği proje yapmak için Süleymanpaşa Belediyesine müracaat etti. Avrupa birliği kendi kaynağıyla, kendi ekibiyle çalışma yapmak için bu güzide şehri dünyanın gördüğü bu şehri artık bizde görelim. Bu limanları katma değer üretir Büyükşehrin kaynağına, esnafın kaynağına, çiftçinin kaynağına, çiftçinin değirmenine su taşır hale getirmemiz lazım” diye konuştu.

“Yarının gençlerini bu ülkenin kalkınmasının dinamitleri olarak yetiştirmeye çalışıyoruz”

Konuşmasına belediyedeki görevi boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Eşkinat, “Biz imanımızı kendi içimizde saklarız. O Allah'la bizim aramızdadır. Bize anamız babamız böyle öğretti. Biz komşumuz açken tok yatmamayı öğrendik. Biz devlet malına el uzatmamayı öğrendik. Biz bu topraklarda kul hakkı almamayı öğrendik. Biz bu şehrin çocuklarını, yarının gençlerini bu ülkenin kalkınmasının dinamitleri olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim temel misyonumuz budur. Size davetimizde dedik ki önümüzdeki beş yıl için, Süleymanpaşa Belediyesi için öngördüğümüz projeleri açıklayacağız. Yani yapılan projeler o kadar fazla ki bu salonunda bir süresi var. Yapacağım siyasi çalışmalarda belediyeye ait hiçbir şey kullanmayacağım. Berkay'ın arabası ile geldim eşimin arabasıyla da gelebilirdim. Yeteri miktarda aracımız var. Bir tek belediyede çalışan benim çocuklarım olan geçen seçimi birlikte kazandığımız ve birlikte belediyeyi yönettiğimiz evlatlarım benimle birlikte olacaklar. Ne zaman mesaiden sonra” dedi.

Süleymanpaşa'dan Çorlu sınırına kadar dev proje

Dolup taşan salonda vatandaşlara müjde veren Başkan Eşkinat, “Deniz kenarındayız. Bizim çocukluğumuzda bir sürü plajlarımız vardı. O plajlar dolup taşardı. O plajlar çok önemliydi ve herkes yüzme falan bilirdi. Şimdi çocuklarımızı yüzme kursuna alıyoruz deniz kenarında. Bizim sınırımızdan başlayıp, Kumbağ'dan Çorlu yol ayrımına kadar bütün kıyı bandını Sayın Valimiz talimatıyla ve Kaymakamlığımızın da çalışmasıyla Süleymanpaşa Belediyesi adım adım projelendiriyor. Bunlarında her birinde prototip plajlar çıkacak” diyerek konuşmasını noktaladı.

Yoğun katılımın yaşandığı Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerinin aday adaylık açıklamasına vatandaşların yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ta katılarak Başkan Eşkinat'a destek verdi.

Halil Dağ

