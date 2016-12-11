NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı. Stoltenberg, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Korkunç terör eylemini kınadığını belirten Stoltenberg, "Kalbim, bombalı saldırılarda sevdiklerini kaybedenler, yaralılar ve Türkiye halkıyla. Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmada birleşiyoruz. Terörizmin her türlüsüne karşı savaşmakta kararlıyız" dedi.

BM

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, İstanbul’da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ban, terör saldırısı nedeniyle Türk halkı ve Hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu. Ban, terör saldırısını kınayarak, saldırının faillerinin bir an önce belirlenerek, yargı önüne çıkarılmasını umduğunu kaydetti.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İstanbul’daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Elysee Sarayı’ndan yapılan ve Hollande’ın Twitter hesabında da paylaştığı yazılı açıklamada, "İstanbul’da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Fransa, yaşadığı bu yeni sıkıntı karşısında Türkiye’ye tam destek vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olmasından son derece kederlendiğini bildirdi. Mesajında ayrıca , "Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Terörün tüm çeşitlerine karşı hep birlikte ve kararlı mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz" vurgusunu yaptı.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul’daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Johnson, açıklamasında, "İstanbul’daki saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim, olaydan etkilenenlerle birliktedir. Birleşik Krallık, terörle mücadelede Türkiye ile çalışmaya bağlı" ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. İstanbul’daki terör saldırıları dolayısıyla Kazakistan’daki tüm Türk devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.

AB SALDIRIYA ‘TERÖR’ DİYEMEDİ!

Avrupa Birliği (AB) ise saldırı ile ilgili bir skandala imza attı. Avrupa Birliği kurumlarının yetkilileri, İstanbul terör saldırısına tepki göstermek için ilk saatlerde sosyal medya açıklamalarını yeterli gördü. AB kurumları yetkililerinin çoğunun duyarsız kaldığı İstanbul Beşiktaş’taki Vodafone Arena yakınında gerçekleşen terör saldırısına ilk tepkiler, kısa twit mesajlarıyla geçiştirildi.

Saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen, ne AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ne de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker herhangi bir açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise, saldırıdan saatler sonra Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamada, "Kalbim, Türk vatandaşları ve saldırı kurbanlarının aileleriyle beraber, onlarla dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de "Dayanışma içindeyiz" demekle yetindi. Yetkililerin, bu saldırıyı, terör saldırısı olarak nitelendirmemesi hatta terör kelimesinin hiç kullanılmaması ise dikkat çekti.