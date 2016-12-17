Edinilen bilgilere göre, AB ülkelerinden 2007-2016 tarihleri arasında DHKP-C terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 61 kişinin iadesi istenirken, bugüne kadar hiçbiri kabul edilmedi. Yunanistan 25, Almanya 14, Hollanda 5, Fransa 4 ve Belçika 2 DHKP-C’linin iade taleplerinden hiçbiri kabul etmedi.

PKK’LILARI VERMİYOR

Son 10 yılda PKK terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle AB üyesi 20 ülkeden 217 iade talebinde bulunuldu. Fransa’dan talep edilen 28 PKK’lının hiçbir Türkiye’ye iade edilmezken, Belçika’dan talep edilen 26’lı PKK’lıdan hiçbiri de iade edilmedi. Hollanda ve İtalya’dan iadesi talep edilen 11’er PKK’lının iade talepleri de kabul edilmedi. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İngiltere ve İsveç de Türkiye’nin iadesini istediği hiçbir PKK’lıyı vermedi. AB üyesi ülkeler PKK’lıların iadesine ilişkin 217 iade talebinden sadece 6’sını kabul etti.Almanya son olarak 2007 yılında PKK’lı olduğu iddiasıyla iadesi talep edilen 2 ismi iade ederken 2008 yılından bugüne kadar hiçbir PKK’lı iade etmedi. Romanya 3 ve Hollanda 1 PKK’lıyı Türkiye’ye iade etti.

FETÖ PDY İÇİN 14 TALEBİN 2’Sİ İADE EDİLDİ

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/ PDY) üyesi oldukları tespit edilen kişilerle ilgili ise AB ülkelerine 14 iade talebinde bulunuldu. Yunanistan 5 FETÖ’cünün iadesine ilişkin talebi redederken, 3 FETÖ’cünün iadesi yönünde karar verdi. Romanya 2 FETÖ’cünün iadesi yönünde karar verirken, Almanya, Bulgaristan ve Polonya FETÖ’cülerin iadesi konusunda olumlu cevap vermedi.