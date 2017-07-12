AB Türkiye Delegasyon Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger Vali Kamçı’yı Ziyaret Etti

Vali Kamçı tarafından Valilik girişinde karşılanan AB Türkiye Delegasyon Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra konuklarını makamında ağırlayan Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ziyaretin ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger ise Vali Kamçı’ya misafirperverlik ve ağırlamadan dolayı teşekkür ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ayrıca güvenlik desteği için de çok teşekkür ederiz. Sizin de ifade ettiğiniz üzere Ankara’dan geliyoruz. Her zaman başkentin dışına çıkıp ülkenin geri kalan kısmında neler oluyor gezip görmek iyi bir şey. Çünkü bizim işimizin iyi yanı ülkenin her yanında devam eden işbirliği çalışmalarımız var. Aynı şekilde de Kayseri’de bizim devam etmekte olan çalışmalarımız var. Dün Ankara dışından Ankara’ya gelen ziyaretçiler vardı. Tarım Bakanlığında bir etkinlik düzenledik. Malatya kayısısı için menşei sertifikalarını verdik. Menşeine bakarak koruma altına alınacak Kayseri’den de 3 tane ürün bulunuyor. Bunlar pastırma, sucuk ve mantı.”

Ziyarette AB Türkiye Delegasyon Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger’e AB Delegasyon İşbirliği Başkanı Dimitrina Karayotova ve kalabalık bir heyet eşlik etti.