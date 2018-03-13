AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den Bursa’ya övgü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, BTSO’yu ziyaret etti. AB heyetini ağırlayan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa’nın Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti olduğunu dile getirdi. Bursa’nın ihracat, üretim ve nitelikli istihdamda Türkiye’nin lokomotif kentlerinden birisi olduğunu kaydeden Onur, dış ticaret hacminde AB ülkelerinin büyük payı olduğunu vurguladı. Bursa’dan AB ülkelerine 7,3 milyar dolarlık ihracatın olduğunu, toplam ticaret hacminin ise yaklaşık 13 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Aytuğ Onur, Oda olarak ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ mottosuyla yola çıktıkları 2013 yılından bu yana 40’a yakın proje hayata geçirdiklerini söyledi. Onur, Berger’e BTSO’nun yürüttüğü Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) projelerinin detaylarını paylaştı. “Bursa ekonomisinin büyümesine liderlik eden projelere imza atıyoruz” diyen Onur, “Kentimiz ve iş dünyamız için hayata geçirdiğimiz projelere aynı hızla devam edeceğiz” diye konuştu.

BTSO’ya övgü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, misafirperverliğinden dolayı BTSO’ya teşekkür etti. Bursa’nın Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı en önemli şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Berger, bünyesinde AB Proje Geliştirme ve İzleme Birimi’nin de bulunduğu BTSO’ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Berger, delegasyon olarak BTSO ile ortak çalışma yürütmeye devam etmek istediklerini kaydederek, şöyle konuştu: “Bursa önemli bir ticaret ve sanayi kenti. Bursa, canlı bir kent. BTSO da iş dünyasının en önemli çatı kuruluşu. BTSO’nun kente değer katan önemli projeleri var. Bursa ekonomisinin başarılarının arkasında BTSO’nun çalışmalarının olduğunu görüyoruz. BTSO ile birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger daha sonra Bursa Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Berger’in son programı ise BM Kadın ve Çocuk Merkezi’ni gezdi. Yetkililerden bilgi alan Berger, Suriyeli aileler ile yakından ilgilendi.

Samet Doğru - Abdullah Çibir