AB Türkiye Delegasyonu Başkanı mültecilerin eğitimini masaya yatırdı

10 ilde 60 prefabrik eğitim yapımının Osmaniye’deki temel atma törenine katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, buradan Gaziantep’e geldi. Gaziantep’te Suriyeli öğrenci ve yabancı gazetecilerle bir araya gelen Berger, mültecilerin sorunlarını masaya yatırdı, daha sonra Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle toplantı yaptı. Toplantıda Berger’e Suriyeli mültecilerin eğitimi konusunda sunum yapan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, AB Büyükelçisine yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

“Mültecilerin eğitimi konusunda AB ile Türkiye beraber çalışıyor”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, mültecilerin eğitimi konusunda Türkiye ile AB’nin beraber hareket ettiğini belirterek, “Büyük bir okul projesi devam ediyor, okul inşaatları var. Başta yeterince derslik yoktu. Ancak yapılan inşaat projeleriyle bunu aşıyoruz. Biz Avrupa Birliği olarak, Türk eğitim sisteminin üzerindeki baskıların hafifletilmesi için çalışıyoruz. Arapça eğitimi de söz konusu olacak. Burada hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği çocukların eğitim sistemine alınmasına önem veriyor. Çünkü aksi halde bu kayıp kuşak oluşması ve yanlış kişilerin eline düşmeleri gibi riskler oluşturabilir. Türkiye'ye dil farkına rağmen Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonu için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür ederim. Sorunlar olabilir bu normaldir. Örneğin, Lübnan’da da mültecilerin eğitimi konusunda sorunlar var, üstelik dilleri aynı olmasına rağmen” diye konuştu.

Lider Olgun - Orhan Erkılıç

