AB Ülkeleri Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Viyana’da başladı

AB Ülkeleri Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, “Mülteci sorunu bu toplantının gündeminde yer almıyor. Salzburg‘ta devlet liderlerinin katılacağı toplantıda yer alacak. Suriye’de çeşitli tarafların desteği ile 2011’den bu yana bir savaş sürüyor. Suriye halkı bu durumdan ciddi oranda zarar gördü. Taraflarda savaşmaktan yoruldu. Öncelikli olarak barışın sağlanması gerekiyor. Ardından da Suriye’nin yeniden yapılanması. AB olarak gelişmeleri sadece seyretmiyoruz. Olumlu yönde ilerleme kaydedilmesi için rol üslenmeye çalışıyoruz” dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de iki gün sürecek görüşmeler çerçevesinde İsrail-Filistin sorunu başta olmak üzere Suriye'de yaşanan insani dram ve ABD ile AB arasındaki ilişkilerin dışişleri bakanları tarafından görüşüleceğini dile getirerek, "Okyanus ötesi ilişkilerimizi ele alacağız,hala güçlü ama zorlayıcı. Fikir ayrılıkları olmasına rağmen ABD ve Amerika halkıyla iş birliği ve dostluğumuz daha önce olduğu gibi sürüyor” dedi.

Toplantıya katılmak üzere Viyana’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in vereceği resepsiyona katılacak. Bakan Çavuşoğlu yarın ise AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecek.

AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, yarın Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin ortak basın toplantısıyla sona erecek.

Mehmet Emin Avcı

