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AB ülkeleri uçağı tercih etti

Avrupa Birliği'ni oluşturan 28 ülke, 2015 yılında uçakla seyahat etmeyi tercih etti.

AB ülkeleri uçağı tercih etti

10 Ekim 2016 14:34

 Avrupa Birliği'ni oluşturan 28 ülke, 2015 yılında uçakla seyahat etmeyi tercih etti. Avrupa Birliği resmi araştırma kuruluşu EUROSTAT tarafından yayınlanan yıllık raporda 2015 yılında AB ülkelerine 900 milyon 183 bin uçuşun yapıldığı açıklandı.

Dünyanın en güvenli seyahat aracı olan uçak yolculuğu, pahalı olmasına rağmen tercih ediliyor. AB ülkelerinde uçak yolculuğunu tercih edenlerin oranında son 7 yılda yüzde 22’lik bir artış oluştu. EUROSTAT tarafından yayınlanan yıllık raporda 2015 yılında AB ülkelerine 900 milyon 183 bin uçuşun yapıldığı açıklandı. AB ülkeleri arasında uçak yolculuğunu tercih edenlerin oranı yüzde 45,2 olurken diğer seyahat alternatiflerini tercih edenlerin oranı ise yüzde 37,2 de kaldı.

2015 yılında en çok hava trafiği yaşayan ülkelerin başında 232 milyon yolcuyla İngiltere geliyor. İkinci sırayı 194 milyonla Almanya, üçüncülüğü 175 milyon yolcuyla İspanya, dördüncülüğü 141 milyon yolcuyla Fransa alırken 128 milyon yolcuyla İtalya beşinci sırada yer aldı.
2015 yılında uçak yolculuğunda en büyük artışı yüzde 16 ile Slovakya kaydederken, yüzde 15,3 oranı ile Romanya, yüzde 13 ile Macaristan ilk üç sırada yer aldı. En düşük yükseliş ise 1,2 oranıyla Bulgaristan’da yaşandı.

2015 yılında en fazla yolcuya hizmet veren havalimanları arasında 75 milyon yolcuyla Londra’daki Heathrow ilk sırada yer alırken, bin önceki yıla nazaran yüzde 2,1 artış gösterdi. 65 milyon 700 bin yolcuyla Paris’teki Charles de Gaulle havaalanı ikinci oldu. Charles de Gaulle’nin yıllık artışı ise 3.2 oldu. Üçüncü sırada ise 60 milyon 900 bin yolcuyla Frankfurt Havaalanı yer aldı. Frankfurt'un yıllık artışı ise yüzde 2,5 oldu. Amsterdam’daki Schiphol havaalanı ise 58 milyon yolcuyla 5,8 oranında büyüme gösterdi.
İstanbul Atatürk Havaalanı ise 2015 yılında 61 milyon 322 bin yolcuya hizmet vererek dünyanın en büyük havaalanları arasında 10'uncu sırada bulunuyor.

Mehmet Koca 

 

Etiketler: Avrupa Birliği


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