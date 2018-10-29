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AB ülkelerinde hava alarm veriyor

AB ülkelerinde hava alarm veriyor
AB ülkelerinde hava alarm veriyor

Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Birliği ülkelerindeki hava kirliğinin insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturduğunu açıkladı.

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan Avrupa Hava Kalitesi 2018 raporunda, Avrupa Birliği ülkelerindeki hava kirliğinin insan sağlığı ve çevre için büyük tehlike olduğunu bildirdi. Ajans, Avrupa genelinde yaklaşık 2 bin 500 ölçüm istasyonundaki hava ölçüm verilerine dayanarak hazırladığı raporda, kıtadaki ülkelerin hava kalitesi açısından birçok dünya ülkesinin gerisinde olduğunu duyurdu. Ajansın raporuna göre, Avrupa'da hava kirliliğinin ana kaynaklardan birisi azot dioksit ve partikül madde gibi zararlı kirleticiler açısından karayolu taşımacılığı. Tarım, enerji üretimi, sanayi ve konutlardan çıkan emisyonlar da hava kirliliğine katkıda bulunuyor.

Avrupa Çevre Ajansı Yetkili Müdürü Hans Bruynincx, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hava kirliliği görünmez bir katildir ve nedenlerini ele alma çabalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir. Hava kirliliği açısından, karayolu taşımacılığı emisyonları diğer kaynaklara kıyasla genellikle daha zararlıdır, zira bunlar yer seviyesinde gerçekleşir ve şehirlerde, insanların yakınında meydana gelir. Bu nedenle, Avrupa'nın ulaşım, enerji ve tarım kaynaklı emisyonları azaltma çabalarını iki katına çıkarması ve bunları daha temiz ve daha sürdürülebilir hale getirmek için yatırım yapması çok önemli. Bu sektörleri bütünleşik bir şekilde ele almak hem hava kalitesi hem de iklim açısından belirgin faydalar sağlayabilir ve sağlığımızı ve refahımızı iyileştirmeye yardımcı olabilir” dedi.
 

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