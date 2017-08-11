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AB yumurta skandalına el attı: 'Birbirinizi suçlamayı bırakın'

Avrupa Birliği, yumurta skandalı yüzünden ülkelerin birbirlerini suçlamayı bırakması gerektiğini söyledi.

AB yumurta skandalına el attı: Birbirinizi suçlamayı bırakın

11 Ağustos 2017 12:08

Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Şefi Vytenis Andriukaitis, yumurtalarda insanlara zararlı olan böcek ilacı bulunmasından sonra birbirlerini suçlayan Avrupa ülkelerine suçlamaların sonlanması çağrısında bulundu. Andriukaitis, AB bakanlarının acilen toplanmaları gerektiğini bildirdi.

Avrupa'ya özellikle Hollanda'dan gelen yumurtaların AB tarafından gıda endüstrisinde kullanılması yasaklanan böcek ilacı içerdiği tespit edilmişti. Belçika ve Hollanda makamları, yumurtaların böcek ilacı içerdiği bilgisiyle ilgili birbirlerini suçlamaya başlamıştı.

Andriukaitis, "Birbirini suçlamak bizi hiç bir yere götürmeyecek, ben bunu durdurmak istiyorum" diyerek, ''Bu konuda önceliklerimiz durumu kontrol altına almak, bilgi toplamak, sistemimizi geliştirmek ve suç faaliyetlerini önlemek için edindiğimiz analizlere ve aldığımız derslere odaklanmak'' diye sözlerine ekledi.

Etiketler: Avrupa Birliği, yumurta skandalı


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