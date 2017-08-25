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Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası, 3 Eylül'de başlayacak

8. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası 3 Eylül Pazar günü Hatay’da başlıyor.Bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası, 40’a yakın ülkenin katılımıyla 3 Eylül Pazar günü saat 17.00’ de Mehter Takımı konseri ile başlayacak.

Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası, 3 Eylülde başlayacak

25 Ağustos 2017 10:54

Yarışmalar özel Aba Güreşi yarışma alanı olan Mersah’ta yapılacak. Şampiyonayı yönetecek ekipler, Eş Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek tarafından birkaç kez organizasyon, teknik ve hakem eğitimlerinden geçirilmiştir. Şampiyona, birçok televizyonda da canlı olarak yayınlanacaktır. Şampiyona, medeniyetler beşiği hoşgörü şehri Hatay’ı ve Türkiye’yi Dünya’ya tanıtmada yardımcı olacaktır. Bu organizasyonda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uluslararası Aba Güreşi ve Dünya Geleneksel Sporlar Federasyon Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın hizmetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Şampiyonaya 20’nin üzerinde Türk devleti, özerk cumhuriyet ve toplulukları katılmaktadır.

8. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası, Türkiye’de yapılan ve ülkelerin tam takımları ile katıldığı Dünya’nın en büyük geleneksel spor şampiyonasıdır.

“Türkiye, Dünya Güreş Federasyonu’na sahip çıkmadı”

Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu’nun Türkiye’de ilk kez kurulan bir dünya federasyonu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Türkiye, üzülerek belirtmek isterim ki, Dünya Güreş Federasyonu’na sahip çıkamamış, Dünya Güreş Federasyonu’nun İsveç’te kurulmasına müsaade etmiştir. Yarın bir ülke çıkar da, ‘Biz, Dünya Yağlı Güreş Federasyonu’nu kurduk. Bundan böyle bize bağlanacaksınız’ derse hiç şaşmam. Ayrıca, bizim federasyonumuz içinde alt başlık olarak Yağlı Güreş de bulunmaktadır. 3 Eylül günü Hatay’da yapılacak bu büyük şampiyonaya başta Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Dr. Osman Aşkın Bak dahil tüm spor teşkilat yöneticilerimizi ve spor severlerimizi davetten onur duyarım” diye konuştu.

Etiketler: aba güreşi


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