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Abant beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’da iki gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı Abant Tabiat Parkı’nı beyaz örtüyle kapladı.


03 Aralık 2016 15:24

Bolu’ya 40 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı beyaza büründü. İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı Abant’ta çam ağaçlarını beyaz örtüyle kaplarken, tatilcilere de zevkli anlar yaşattı. Hafta sonu tatillerini Abant’ta geçirmek için gelen tatilciler bol bol fotoğraf çektirerek, göl etrafında faytonlarla tur attı. 

Karla buluşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar birbirleriyle kar topu oynayarak gün boyunca eğlendi. Göl çevresinde bulunan yürüyüş parkurunda karın tadını çıkaran tatilciler Abant’a gelirken ulaşımda bir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Tabiatın harikalarını görmek için çocuklarımızla beraber buraya geldik. Ulaşımda bir sorun yaşamadık. Tünelden sonra yazdan kışa giriyormuşuz gibi" dedi.

Abant’ta kar kalınlığı 40 santime ulaşırken, otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı öğrenildi. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: Abant kar, kar


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