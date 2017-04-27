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Abant Gölü’ne 51 bin balık salındı

Bolu’da Abant Tabiat Parkı’ndaki göle endemik tür olan 51 bin Abant Alası bırakıldı.

Abant Gölüne 51 bin balık salındı

27 Nisan 2017 20:22

Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı’nda bulunan göle Bolu Valisi Aydın Baruş’un da katılımıyla 51 bin balık salındı. Abant’a gelen ziyaretçilerin de oldukça ilgisini çeken balık salımı sonrasında konuşan Vali Baruş, “1-2 yaş grubu olan balıklarımızdan bin adet, 0-1 yaş arası balıklarımızdan da 50 bin adet balık bıraktık. Bu yıl toplamda 255 bin Abant Alası yavrusu bırakacağız. Gölümüzdeki tabii yapının güçlendirilmesi ve yöremize özgü olan bu balık türünün gölümüzde çoğalması için Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı üretim istasyonunda üretilen yavruları da kullanarak gölümüzü zenginleştiriyoruz” dedi. 

Faruk Çidem

Etiketler: Abant Gölü, balık


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