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Abant kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

Bolu’nun doğal güzelliklerinden Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte yeniden beyaza büründü.

Abant kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

25 Şubat 2018 13:14
Abant kar yağışıyla yeniden beyaza büründü - Tıkla İzle

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, dün gece başlayan kar yağışıyla tekrar beyaza büründü. Abant Tabiat Parkı’nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hafta sonu tatilini doğayla iç içe ve karlar üzerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Abant’a gelerek keyifli anlar yaşadılar. Tatilciler göl çevresinde faytonlarla tur atarak, iskelede bol bol fotoğraf çekildiler.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Abant’a gelen vatandaşlar, "Abant kışın yaşanacak bir yer. Ulaşım konusunda da bir sorun yok, yollar açık. Yazın da gelmiştik ama kış gibi değil. Kışın burası daha güzel” dediler.  

Faruk Çidem
 

Etiketler: Abant Tabiat Parkı, abantta kar yağışı

 

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