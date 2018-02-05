Abant yarıyıl tatilinde tatilcilerin akınına uğradı

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Yılın dört mevsimi tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı olan Abant Tabiat Parkı’na yarıyıl tatilinde gelen 56 bin 720 kişi, temiz hava ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı Abant Gölü etrafından keyifli zaman geçirdiler. Abant’a gelen tatilciler, hava sıcaklıklarının da artmasıyla göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çektirerek, faytona bindiler.

Faruk Çidem