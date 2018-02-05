Diğer
Kategoriler

Abant yarıyıl tatilinde tatilcilerin akınına uğradı

Bolu’nun doğal güzelliklerinden Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde vatandaşların akınına uğradı.

Abant yarıyıl tatilinde tatilcilerin akınına uğradı

05 Şubat 2018 18:20

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Yılın dört mevsimi tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı olan Abant Tabiat Parkı’na yarıyıl tatilinde gelen 56 bin 720 kişi, temiz hava ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı Abant Gölü etrafından keyifli zaman geçirdiler. Abant’a gelen tatilciler, hava sıcaklıklarının da artmasıyla göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çektirerek, faytona bindiler.  

Faruk Çidem

Etiketler: abant, bolu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç