Abant’ta yamaç paraşütü keyfi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, günübirlik tatilcilerin yanı sıra yamaç paraşütü tutkunlarının da akınına uğramaya başladı.

Çevre illerden gelen adrenalin tutkunları güneşin de yüzünü göstermesiyle Abant’ın Kızlarçalı tepesinden yamaç paraşütüyle havalanarak eşsiz manzara eşliğinde uçmanın keyfini çıkardı.

Kalkış alanının dar oluşu ve uçuşların yapıldığı tepeye çıkan yolun bozuk olması doğa sporları tutkunlarına zor anlar yaşattı.

Faruk Çidem

